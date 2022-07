ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെ കേസെടുക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ ആക്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാനടുത്ത അക്രമികളെ തടഞ്ഞവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കില്ല. യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി പറഞ്ഞത് സംഭവം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ്. ഇതിൽ ഒരാൾ 19 കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. അവരെ ഒക്കത്തെടുക്കരുത്. തനിക്കെതിരെ വധശ്രമം ആദ്യമായല്ല. മമ്പ്രത്തുവച്ച് തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിഗോ വിമാനക്കമ്പനി നടത്തിയത് എക്സ് പാർട്ടി വിധിയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്റെ സബ്മിഷന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

‘വളരെ ആസൂത്രിതമായാണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവം വിമാനത്തില്‍വച്ച് നടത്താൻ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കന്മാര്‍ പദ്ധതിയിട്ടതെന്നാണ് അന്വേഷണത്തില്‍ തെളിഞ്ഞത്. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അക്രമപരിപാടികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. 'മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂര്‍ - തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേര്‍ വിമാനത്തിൽ കയറി കരിങ്കൊടി കാണിച്ചാല്‍... എന്തായാലും വിമാനത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തിറക്കാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ' എന്ന് മുന്‍ എംഎല്‍എ കൂടിയായ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി പറയുകയും മൂന്നു പേര്‍ക്കായി13,000 രൂപയോളം വരുന്ന ടിക്കറ്റ് നൽകാനായി സ്‌പോണ്‍സറെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെയും കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അക്രമം നടത്താനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് അക്രമികള്‍ വിമാനത്തില്‍ കയറിയത്. ജയരാജനും ഗണ്‍മാനും മറ്റും അക്രമികളെ തടഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മറ്റ് അനിഷ്ടസംഭവങ്ങള്‍ നടക്കാതിരുന്നത്.’– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഇത് ഇരട്ടനീതിയാണെന്നും വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തത് തെറ്റെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽനിന്ന് വ്യക്തമായെന്നു പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു. വിമാനത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതിനാണു ജയരാജന് ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിനകത്തോ പുറത്തോ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനു മൂന്നാഴ്ചത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. വിമാനത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ആർ.കെ.നവീൻകുമാർ, പി.പി.ഫർസീൻ മജീദ് എന്നിവർക്കു രണ്ടാഴ്ചത്തെ യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി.

