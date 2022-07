‘പൈപ്പ് തുറന്നാൽ വീട്ടിലെത്തുമോ മദ്യം’; ചിൽ ചെയ്യൂ, അമിതപ്രതീക്ഷ പാടില്ല!

ന്യൂഡൽഹി ∙ വീട്ടിലെ ടാപ്പ് തുറന്നാൽ മദ്യം ഒഴുകിവരുമോ? മദ്യപരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെയും സാധ്യമാണെന്ന മട്ടിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കറങ്ങിനടക്കുന്ന വാർത്തയുടെ ചെവിക്കു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. അമിതപ്രതീക്ഷ വേണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെ പിഐബി ഫാക്ട് ചെക്ക് ആണു വ്യാജപ്രചാരണത്തിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നത്.

‘ലിക്വർ പൈപ്പ്‌ലൈൻ’ കിട്ടാനായി സർക്കാരിന് അപേക്ഷിക്കാമെന്നും വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും പോലെ മദ്യവും വീട്ടിൽ പൈപ്പിൽ എത്തുമെന്നുമാണു സമൂഹമാധ്യമ പ്രചാരണത്തിലെ അവകാശവാദം. ‘ചിൽ ചെയ്തോളൂ, പക്ഷേ അമിതപ്രതീക്ഷ വേണ്ട’ എന്നായിരുന്നു പ്രചാരണത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തി മീം സഹിതം പിഐബി ഫാക്ട് ചെക്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

‘ലിക്വർ പൈപ്പ്‌ലൈനിന്’ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ പകർപ്പെന്ന മട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കടലാസും പിഐബി ട്വീറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. ‘വെൽകം’ എന്ന ബോളിവുഡ് സിനിമയിലെ നാനാ പടേക്കറുടെ ചിത്രം സഹിതമായിരുന്നു പോസ്റ്റ്. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ‘കൺട്രോൾ, കൺട്രോൾ’ എന്നു പറഞ്ഞു സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണിത്. മദ്യപരോടു കേന്ദ്രത്തിനും ഇക്കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത്: ‘ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കൂ!’

Chill guys,



Don’t get your hopes too high‼️#PIBFactCheck pic.twitter.com/34zeYEKByq — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 18, 2022

നിത്യവും മദ്യപിക്കുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ആവിഷ്കരിച്ചതാണു പദ്ധതി, അപേക്ഷിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലേക്ക് 11,000 രൂപയുടെ ഡിഡി അയയ്ക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഹിന്ദിയിലെ ‘ഉത്തരവിൽ’ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപേക്ഷകരുടെ വീട്ടിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി പരിശോധന നടത്തും. സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ‘മദ്യ കണക്‌ഷൻ’ നൽകും. പവർ മീറ്ററുമായി ഘടിപ്പിച്ചാണു പ്രതിമാസ മദ്യബിൽ തയാറാക്കുകയെന്നും വ്യാജ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

