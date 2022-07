പൂജാ സിംഗാളിനൊപ്പം അമിത് ഷായുടെ ചിത്രം: സംവിധായകൻ അവിനാഷ് ദാസ് അറസ്റ്റിൽ

അഹമ്മദാബാദ് ∙ അറസ്റ്റിലായ ഐഎഎസ് ഓഫിസർ പൂജാ സിംഗാളിനൊപ്പം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ നിൽക്കുന്ന ചിത്രം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച കേസിൽ സംവിധായകൻ അവിനാഷ് ദാസ് അറസ്റ്റിൽ. ഗുജറാത്ത് പൊലീസാണ് അവിനാഷ് ദാസിനെ ചൊവ്വാഴ്ച മുംബൈയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടർ നടപടികൾക്കായി അവിനാഷിനെ അഹമ്മദാബാദിലേക്കു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സിറ്റി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഡി.പി.ചുദാസമ പറഞ്ഞു.

വ്യാജ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ഐപിസി സെക്‌ഷൻ 469 വകുപ്പ് ചുമത്തി എഫ്‌ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ദേശീയ പതാക ധരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ദേശീയ ചഹ്നങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് എതിരായ വകുപ്പും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പൂജാ സിംഗാള്‍ അമിതാ ഷായോട് സംസാരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചതിന് ജൂണിലാണ് അവിനാഷിനെതിരെ എഫ്‌ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അമിത് ഷായുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

അമിത് ഷായുടെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച കേസില്‍ ജൂണിൽ ഗുജറാത്തിലെ സെഷൻസ് കോടതി അവിനാഷിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു. ദേശീയ പതാകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു.



English Summary: Filmmaker Avinash Das arrested for sharing photo of Amit Shah with jailed IAS officer