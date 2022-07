‘കുഴി അടയ്ക്കാൻ കെ–റോഡ് എന്നാക്കണോ?, 6 മാസത്തിനകം തകർന്നാൽ കേസെടുക്കണം’

കൊച്ചി∙ റോഡിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കാൻ പേരു മാറ്റി ‘കെ– റോഡ്’ എന്നാക്കണോ എന്നു സർക്കാരിനോടു ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഹാസ ചോദ്യം. റോഡുകളുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനെതിരെ പരിഹാസ ശരം തൊടുത്തത്. സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്തവിധം പലയിടത്തും റോഡുകൾ തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്. വാഹനങ്ങൾ കുഴിയിൽ വീണും അല്ലാതെയും എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ കണ്ടു നിൽക്കാനാവില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

നല്ല റോഡുകൾ പൗരന്റെ അവകാശമാണ്. കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്. പിന്നെങ്ങനെയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ മാത്രം റോഡ് തകരുന്നതെന്നും ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു. നിർമാണം നടത്തി ആറു മാസത്തിനകമാണ് റോഡു തകർന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരവാദികളായ എൻജിനീയർമാർക്കും കരാറുകാർക്കും എതിരെ വിജിലൻസ് കേസെടുക്കണമെന്നു കോടതി നിർദേശിച്ചു. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്ന റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതു ബാധകമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ, കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോഴും കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. റോഡുകൾ തകരുന്നതിന് ഉത്തരവാദികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമർശം. എറണാകുളം നഗരത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം റോഡുകളും തകർന്നു കിടക്കുകയാണെന്നും അതിന്റെ ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. റോഡുകൾ പശ ഒട്ടിച്ചാണോ നിർമിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം.

English Summary : High court on pathetic condition of roads in Kerala