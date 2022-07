ഇ.പി.ജയരാജന്റെ യാത്രാവിലക്ക് പിൻവലിക്കണം: സിന്ധ്യക്ക് നിവേദനവുമായി എ.എം.ആരിഫ്

ന്യൂഡൽഹി∙ എൻഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജന് ഇൻഡ‍ിഗോ വിമാനക്കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിയ യാത്രാവിലക്ക് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എ.എം.ആരിഫ് എംപി കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യക്ക് നിവേദനം നൽകി.



മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ വിമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതിനാണ് ഇ.പി.ജയരാജന് ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിനകത്തോ പുറത്തോ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനു മൂന്നാഴ്ചത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിത്. ഇൻഡിഗോ വിലക്കിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച ജയരാജൻ, താനോ കുടുംബമോ ഇനി ഒരിക്കലും ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങളിൽ കയറില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വിമാനത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ആർ.കെ.നവീൻകുമാർ, പി.പി.ഫർസീൻ മജീദ് എന്നിവർക്കു രണ്ടാഴ്ചത്തെ യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: IndiGo travel ban on EP Jayarajan: AM Ariff gives petition to Jyotiraditya Scindia