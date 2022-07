‘പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയെന്ന് കളിയാക്കുന്നു’; അധ്യാപകർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ്

ചെന്നൈ ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ കള്ളക്കുറിച്ചിയിൽ ജീവനൊടുക്കിയ വിദ്യാർഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി. അധ്യാപകർ കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നുവെന്നും പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയെന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ കളിയാക്കുന്നുവെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. കെമിസ്ട്രി, കണക്ക് അധ്യാപകരുടെ കാര്യമാണ് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്.

രസതന്ത്രത്തിലെ സമവാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ഫീസ് അമ്മയ്ക്ക് മടക്കി നൽകണമെന്നും വിദ്യാർഥിനി കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചിന്നസേലം കണിയാമൂരിലെ സ്വകാര്യ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് ഹോസ്റ്റലിന് മുകളില്‍ നിന്ന് വീണുമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

ആരോപണവിധേയരായ അധ്യാപകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും സ്കൂളിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ആരോപിച്ച് വിദ്യാർഥിനിയുടെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും വലിയ പ്രതിഷേധം നടത്തുകയും സ്കൂൾ ബസുകൾ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

