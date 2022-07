തിരുവനന്തപുരം ∙ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലവർധനയ്ക്കു കാരണമാകുന്ന ജിഎസ്‌ടി നിരക്കു വർധനയ്ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനു കത്തയച്ചു. നിരക്ക് വർധന പിൻവലിക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കുന്ന നടപടികളെ കേരളം പിന്തുണയ്ക്കില്ല. ചെറിയ അളവിൽ പായ്ക്കറ്റുകളാക്കി വിൽക്കുന്ന പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾക്കും വില വർധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ച കാര്യം ഫെയ്‌സ്ബുക് പോസ്റ്റുവഴി അറിയിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ജിഎസ്‌ടി നിരക്കിനെപ്പറ്റിയുള്ള കേന്ദ്രവിജ്ഞാപനത്തിൽ രാജ്യത്താകെ സംശയങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ച് ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ വരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

ചില്ലറയായി വിൽക്കുന്ന അരിയും ഗോതമ്പും അടക്കമുള്ള ധാന്യങ്ങൾക്കും പയറുവർഗങ്ങൾക്കും 5% നികുതി ഈടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്ര ധനവകുപ്പ് വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളിലും ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തെഴുതിയത്. രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്നും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യക്തത തേടിയതിനു പിന്നാലെയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വൈകി ധനവകുപ്പ് വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയത്.

കെ.എൻ.ബാലഗോപാലിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:

അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലവർധനവിന് കാരണമാകുന്ന ജിഎസ്‌ടി നിരക്കു വർധന പിൻവലിക്കണം എന്ന് കേരളം വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കുന്ന നടപടികളെ കേരളം ഒരു നിലയിലും പിന്തുണയ്ക്കില്ല. ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ജിഎസ്‌ടി നിരക്കു സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യാപകമായ സംശയങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും രാജ്യത്താകെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്.

ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച കമ്മിറ്റികളിലും ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളിലും ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി കേരളം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് നികുതി വർധിപ്പിക്കരുതെന്നും ഉയർന്ന വിലയുള്ള ആഡംബര സാധനങ്ങളുടെ നികുതിയാണ് വർധിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സുവ്യക്തമായ നിലപാട്.

എന്നാൽ ആഡംബര സാധനങ്ങളുടെ നികുതി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന നടപടികളാണ് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. 16 ശതമാനം വരെയുണ്ടായിരുന്ന റവന്യൂ ന്യൂട്രൽ നിരക്ക് ആഡംബര സാധനങ്ങളുടെ ജിഎസ്‌ടി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി കുറച്ചതിനെ തുടർന്ന് 11 ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറയുകയുണ്ടായി. ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ വൻ ഇടിവാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ പ്രശ്നം ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിലിൽ കേരളം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.

25 ഓളം വസ്തുക്കളുടെ വില നിലവാരം സംബന്ധിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ നികുതി 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 18 ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ വിലക്കുറവ് വരാതിരിക്കുകയും കമ്പനികൾക്ക് ലാഭം കൂടുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. നികുതി കുറവിന്റെ ആനുകൂല്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്ന് സാരം. ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ നിത്യനിദാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് വില വർധിപ്പിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം വന്നപ്പോൾ അത് പാടില്ലെന്നും വിശദമായ പഠനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഏതു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന നിലപാടാണ് കേരളം ജിഎസ്‌ടി യോഗങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചത്.

എന്നാൽ നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ വിലവർധനവിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പലചരക്ക് കടകളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ചെറിയ അളവിൽ പായ്ക്കറ്റുകളാക്കി വിൽക്കുന്ന പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾക്കും വിലവർധിച്ചേക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്.

ഇതുസംബന്ധിച്ച് നേരത്തേതന്നെ കേരളത്തിന്റെ അഭിപ്രായം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചതാണ്. ഇന്ന് ഇതേ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിക്ക് വീണ്ടും കത്തയച്ചു. അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില ഭീമമായി വർധിപ്പിക്കുന്നതും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതുമായ നികുതി നിർദേശങ്ങളെ കേരളം പിന്തുണയ്ക്കില്ല. ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ച് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

English Summary: Kerala opposes on New GST regime on household items