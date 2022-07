ലക്‌നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശ് തലസ്ഥാനമായ ലക്‌നൗവിൽ ജൂലൈ 10ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ലുലു മാളിനെ വിവാദ കേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടി ഉറപ്പാക്കാനും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

പൊതുജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ മാളിനു മുന്നിൽ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മതസ്പർദ്ധ വളർത്താനും അരാജകത്വം സൃഷ്‌ടിക്കാനും ശ്രമിച്ചാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിർദേശിച്ചു. ലുലു മാളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ സുരക്ഷയും ഒരുക്കാൻ യോഗി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.

ലുലുമാളിനെതിരായ പ്രതിഷേധം തെരുവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും അതിരുകടക്കുന്നതും കർശനമായി നേരിടണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദേശിച്ചു.മാളിനുള്ളിൽ ചിലർ പ്രാർഥന നടത്തുന്ന വിഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നത് വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിൽ മതപരമായ ചടങ്ങുകളും പ്രാർഥനകളും മാളിനുള്ളിൽ വിലക്കിയിരുന്നു. ലുലുമാൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ മതസംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെ‌യ്തതും വിവാദമായി. ലക്‌‌നൗവിൽ മാൾ തുറന്ന് ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ 7 ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദർശകരാണ് എത്തിയത്. വാരാന്ത്യത്തിൽ 2.5 ലക്ഷം പേർ മാൾ സന്ദർശിച്ചതായി മാൾ ജനറൽ മാനേജർ സമീർ വർമ അറിയിച്ചു.

English Summary: Lulu mall row: UP CM Yogi Adityanath pulls up Lucknow admin, police over protests