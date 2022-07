കൊല്ലം∙ ആയൂരിലെ കോളജില്‍ നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്‍പ് അടിവസ്ത്രം അഴിപ്പിച്ച് പരിശോധിച്ചെന്ന് രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ കൂടി പരാതി നല്‍കി. ഇതില്‍ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രവേശന കവാടത്തിനടുത്തുവച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. പരിശോധന മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചടയമംഗലം സ്വദേശിനി മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

അടിവസ്ത്രത്തില്‍ മെറ്റല്‍ ഹുക്ക് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകളാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇവര്‍ അധ്യാപകരാണോ എന്നറിയില്ലെന്നും വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ മനോരമന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് വസ്ത്രം മാറ്റിച്ചതെന്നും എന്നാൽ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായതെന്നും പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ അടിവസ്ത്രം അഴിപ്പിച്ച് പരിശോധിച്ചെന്ന് രേഖാമൂലം പരാതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തുന്ന നാഷനല്‍ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്‍സി(എൻടിഎ) അറിയിച്ചു. പരീക്ഷാ സമയത്തോ പിന്നീടോ ആരും പരാതി നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിശദീകരണം. അടിവസ്ത്രം അഴിപ്പിച്ചുള്ള പരിശോധന അനുവദനീയമല്ല. എന്‍ടിഎ ഡ്രസ് കോഡില്‍ ഇത്തരം നടപടികള്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഏജന്‍സി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : More complaints against officers who forced girls to remove inner wear at NEET exam centre