രാജ്യസഭാംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ പി.ടി.ഉഷ ഡൽഹിയിലെത്തി; നഡ്ഡയെ കണ്ടു

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യസഭാംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിന് ഒളിംപ്യൻ പി.ടി.ഉഷ ഡൽഹിയിലെത്തി. ഡൽഹി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ഉഷയെ ഡൽഹി മുൻ ബിജെപി പ്രസിഡന്റും എംപിയുമായ മനോജ് തിവാരി ബൊക്കെ നൽകി സ്വീകരിച്ചു. പാർലമെന്റിൽ എത്തിയ ഉഷ നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി.

ഡൽഹിയിലെത്തിയ പി.ടി.ഉഷ വി.മുരളീധരനൊപ്പം

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിനാണ് ഉഷ രാജ്യസഭാംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ, കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ എന്നിവരുമായി ഉഷ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഭർത്താവ് വി.ശ്രീനിവാസനും ഉഷയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

English Summary : PT Usha arrives in Delhi; to take oath as Rajya Sabha member on Wednesday