വരുംദിവസങ്ങൾ നിർണായകം; അമേരിക്കയുടെ ആ തീരുമാനം മതി രൂപ ഇടിയും; കൂട്ടുമോ 1%?

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി എൺപതിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം. അതായത് ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോളർ വാങ്ങാൻ 80 രൂപയിലധികം നൽകേണ്ട സ്ഥിതി. അമേരിക്കയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ നിർണായക പണനയ അവലോകനയോഗം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതു കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇനിയും ഇടിയാനാണു സാധ്യത. വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ഡോളർ വിറ്റഴിച്ച് രൂപയുടെ മൂല്യശോഷണം അൽപമെങ്കിലും പിടിച്ചുനിർത്താനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇനി കയറ്റുമതിക്കും ഇറക്കുമതിക്കും രൂപ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കു കൂടി കടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക്. അസംസ്കൃത എണ്ണവില ഉയരുന്നതും ഡോളർ കരുത്തുകാട്ടുന്നതുമാണ് രൂപയുടെ മൂല്യത്തെ 80 ൽ എത്തിച്ചത്. ഡോളറിനെതിരെ 80 എന്നത് രൂപയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായക നിലവാരമായിരുന്നു. ഇതു മറികടന്നതോടെ ഇനിയും താഴേക്കുള്ള വലിയ വീഴ്ചകൾക്കാണോ സാധ്യത? 77 കടന്നതിനു ശേഷം രൂപ ഡോളറിനെതിരെ 80 ൽ എത്തിയത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് നടപടികൾ രൂപയെ രക്ഷിക്കുമോ? അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് ഇനിയും പലിശ കൂട്ടിയാൽ രൂപ എത്ര വരെ ഇടിയും? രൂപയുടെ മൂല്യമിടിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? രൂപ ഇടിഞ്ഞാൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ്? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...

Show more Show more

∙ ഇറക്കുമതിച്ചെലവ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി

ഇറക്കുമതിയുടെ ചെലവേറുമെന്നതാണ് രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം. ആവശ്യമായതിന്റെ 85 ശതമാനവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. റഷ്യയിൽനിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്ക് ഡോളർ ഒഴിവാക്കാനും ആഭ്യന്തര കറൻസിയിലേക്ക് ഇടപാടുകൾ മാറ്റാനുമുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യ നടത്തുന്നുണ്ട്. താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ അളവും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് (കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി) വളരെ വലുതാണ്. ജിഡിപി വളർച്ചയെ ഏറ്റവും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഘടകമാണ് ഉയർന്ന കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപാരക്കമ്മിയും.

മുംബൈ തുറമുഖം (ഫയൽ ചിത്രം)

രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് എണ്ണ വാങ്ങാൻ കൂടുതൽ ഡോളർ കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും. ഇറക്കുമതിക്ക് ആവശ്യമായ ഡോളർ കിട്ടാൻ രാജ്യത്തെ ഇറക്കുമതിക്കാർക്കെല്ലാം മുൻപത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ രൂപ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യമാണുണ്ടാകുന്നത്. ഇറക്കുമതി ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു വില കൂടുന്നതു വിപണിയിൽ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാകാനും ഇടയാക്കും. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില കുറയുമ്പോൾ ഇറക്കുമതിച്ചെലവു കുറയേണ്ടതാണെങ്കിലും ഓരോ ഡോളറിനും മുൻപത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ രൂപ വേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ, വിലക്കുറവിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്രൂഡ് വില ഉയരുക കൂടി ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിതി സങ്കീർണമാക്കും.

നിലവിൽ, രാജ്യാന്തര വിഷയങ്ങൾകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്രൂഡ് വിലക്കയറ്റം ഏപ്രിൽ മുതൽ ഇന്ത്യൻ ബാസ്കറ്റ് ക്രൂഡിൽ (ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ്) 2 ശതമാനം വർധനയാണു വരുത്തിയതെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി മൂലം 8 ശതമാനം വിലക്കയറ്റമാണുണ്ടായത്. ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപന്നങ്ങൾ, ചില വാഹനങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ, ഭക്ഷ്യ എണ്ണ, സ്വർണം, രാസവളം എന്നിങ്ങനെ അവശ്യ സാധനങ്ങളും ആഡംബര വസ്തുക്കളുമടക്കം ഒട്ടേറെ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. ഇറക്കുമതി ചെലവു കൂടുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ നാണ്യപ്പെരുപ്പം കൂട്ടും. രൂപ 5 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞാൽ നാണ്യപ്പെരുപ്പം 2 ശതമാനം ഉയരുമെന്നാണ് കണക്ക്.

∙ ചെലവേറും– വിദേശയാത്രയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും

രൂപയുടെ വിനിമയ മൂല്യം ഡോളറിനെതിരെ 80 രൂപ എന്ന നിലവാരത്തിൽ എത്തിയതു ഇന്ത്യക്കാർ വിദേശത്തു പോയി പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവു കൂടാൻ കാരണമാകും. വിദേശത്തെ ഫീസിനു വേണ്ടി അവിടുത്തെ കറൻസി നേടാൻ കൂടുതൽ രൂപ കൊടുക്കേണ്ടിവരും. ഇന്ത്യയിൽ വായ്പകളുടെ പലിശ ഉയരുന്നതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ പലിശയും ഉയരുന്നുണ്ട്. വിദേശ യാത്രയുടെ ചെലവും കൂടും. വിദേശ കറൻസിക്കു വേണ്ടി കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ ചെലവിടേണ്ടിവരുമെന്നതുതന്നെ കാരണം. രൂപയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ 7 ശതമാനം ഇടിവാണു നേരിട്ടത്. ഡോളറിൽ പണം നൽകേണ്ട വിദേശ യാത്രയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും 7 ശതമാനം ചെലവു കൂടി എന്നു ലളിതമായി പറയാം.

∙ രൂപയിടിഞ്ഞാൽ നേട്ടവും

കയറ്റുമതി വ്യവസായികൾക്ക് രൂപയുടെ വിലയിടിവു നേട്ടമാണ്. അവർ നേടുന്ന വിദേശനാണ്യത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടും. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ കയറ്റുമതിയുടെ തോതു കൂട്ടുകയും വ്യാപാരക്കമ്മി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഒന്നിന് ഒരു ഡോളർ മൂല്യമുള്ള വസ്തു കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന വ്യവസായിക്ക് 74 രൂപയാണു ലഭിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് 80 രൂപയാണ്. പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന പണത്തിനു കൂടുതൽ മൂല്യം ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയിലേക്കു പണമയയ്ക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കു രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച ഗുണം ചെയ്യും. രൂപയുടെ മൂല്യമിടിയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വിദേശപ്പണത്തിന് ഇവിടെ കൂടുതൽ രൂപ കിട്ടും.

∙ 6 മാസം 7 ശതമാനം ഇടിവ്

കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്കുണ്ടായ ഇടിവ് 7 ശതമാനമാണ്. ഡോളർ കരുത്താർജിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മൂല്യത്തകർച്ച നേരിടുന്നത് ഇന്ത്യൻ കറൻസി മാത്രമല്ല, മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികളുടെയെല്ലാം മൂല്യവും ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ കുറയുന്നുണ്ട്. യൂറോയും പൗണ്ടും അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ കറൻസികളൊക്കെ വിലയിടിവു നേരിടുകയാണ്. പലതും രൂപയേക്കാൾ തകർച്ച നേരിട്ടുകഴിഞ്ഞു.

ചിത്രം: Shutterstock

താരതമ്യേന രൂപയുടെ ഇടിവ് കുറവാണെന്നു പറയാമെങ്കിലും 80 കടന്നു താഴേക്കു പോകുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തീരെ ആശാസ്യമല്ല. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയർന്നതാണ് പെട്ടെന്നു രൂപയുടെ മൂല്യം 80 ലേക്ക് ഇടിയാനുണ്ടായ കാരണം. ഓഹരി വിപണിയിൽനിന്നും കടപ്പത്ര വിപണിയിൽനിന്നും വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ പിൻമാറ്റം തുടരുന്നതും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിപണിയിൽ ഡോളർ എത്തിച്ച് ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നേരിയ തോതിൽ ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും രൂപയുടെ ഇടിവു തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ 6 ദിവസവും രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുകയായിരുന്നു.

∙ സ്വർണം വേണ്ട ഡോളർ മതി

ആഗോളതലത്തിൽ മാന്ദ്യഭീഷണി ഉയരുമ്പോൾ വൻകിട രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപകർ കൂട്ടത്തോടെ ഡോളറിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ പതിവിനു വിപരീതമായി ഡോളറിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് വൻകിടക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. ഡോളർ അനുദിനം ശക്തമാകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്. അതേസമയം നിക്ഷേപകരുടെ സുരക്ഷിത സ്വർഗം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വർണത്തെ കൈവിടുന്ന പ്രവണതയും വിപണിയിൽ പ്രകടമാണ്.

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പോലും വലിയ തോതിലുള്ള സ്വർണം വാങ്ങൽ നിക്ഷേപകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായില്ല. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികളെത്തുടർന്ന് ലോകം ലോക്‌ഡൗണിലേക്കു പോയപ്പോഴാണ് നിക്ഷേപകർ വലിയ തോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങിയത്. അന്ന് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ട്രോയ് ഔൺസിന്റെ വില (31.1 ഗ്രാം സ്വർണം–സ്പോട്ട് ഗോൾഡ്) 2000 ഡോളർ കടന്നു കുതിച്ചിരുന്നു. അന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 42,000 രൂപ വരെ എത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യുദ്ധം തുടരുമ്പോൾ തന്നെ നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തെ കൈവിടുന്ന കാഴ്ചയാണു കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1700 ഡോളര്‍ ഡോളർ നിലവാരത്തിലാണ് സ്വർണം.

ചിത്രം: Shutterstock

ഇതിനിടെ പലിശ ഉയർത്തൽ നടപടികളുമായി അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് മുന്നോട്ടു പോകുകയും ചെയ്തു. ഇതു ഡോളറിന്റെ ഡിമാൻഡ് വീണ്ടും കൂട്ടി. 0.25 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്ന അമേരിക്കയുടെ നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ 1.5 ശതമാനം വരെ ഉയർത്തിയത്. അതും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ. അധികം വൈകാതെ തന്നെ 3.6 ശതമാനത്തിലേക്കെങ്കിലും പലിശ ഉയർത്തുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്ന് ഫെഡറൽ റിസർവ് ചെയർമാൻ ജെറോം പവൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വർണത്തേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും സുരക്ഷിതം ഡോളർ തന്നെയാണെന്ന ചിന്തയാണ് നിക്ഷേപകരിലുണ്ടാകുന്നത്. മാന്ദ്യം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന്റെയും നാണ്യപ്പെരുപ്പ ഭീഷണിയെ നേരിടുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് അമേരിക്ക പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്തുന്നത്.

∙ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ തീരുമാനം നിർണായകം

രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ ഇനിയും കനത്ത ഇടിവുണ്ടാകുമോ എന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ പണനയ അവലോകന യോഗത്തിൽ അറിയാം. 100 ബേസിസ് പോയിന്റ് (ഒരു ശതമാനം) പലിശ ഉയർത്തൽ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായാൽ വലിയ ഇടിവ് രൂപയിലുണ്ടായേക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്ക പുറത്തുവിട്ട നാണ്യപ്പെരുപ്പ കണക്കുകൾ റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലായിരുന്നു. പലിശ ഉയർത്തുന്നത് ഡോളറിന്റെ കരുത്തു കൂട്ടുമെന്നതാണു കാരണം. എന്നാൽ ഒരു ശതമാനം നിരക്ക് ഒറ്റയടിക്കു കൂട്ടിയേക്കില്ലെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പക്ഷേ, 0.75 ശതമാനം പലിശ വർധന ഉണ്ടായേക്കും. ഇതിനുള്ള സൂചന കഴിഞ്ഞ പണനയ അവലോകന യോഗത്തിൽ തന്നെ ഫെഡറൽ റിസർവ് ചെയർമാൻ ജെറോം പവൽ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ജെറോം പവൽ

അതേസമയം ബാങ്കിങ് ഓഹരികളുടെ കരുത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഓഹരി വിപണി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേട്ടത്തിലെത്തിയത് ഡോളർ ചെറിയ തോതിൽ ഇടിയാൻ കാരണമായി. അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ പണനയ അവലോകന യോഗത്തിനു മുൻപേ തന്നെ യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ പണനയ അവലോകന യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ 0.25 ശതമാനം നിരക്കു വർധന ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ രൂപയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് ഈ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ നിലപാടുകളും ക്രൂഡ് വിലയുമായിരിക്കും. ഇതിനിടെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഇടപെടൽ എത്ര കാര്യക്ഷമമാകുമെന്നു കാത്തിരുന്നു കാണണം.

English Summary: Indian Rupee Breaches 80 Mark Against US Dollar: Why is it Happening and What's Next?