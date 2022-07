മുംബൈ ∙ ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്കു വിലയിടിവു തുടരുന്നു. ഡോളറിനെതിരെ രാവിലെ രൂപ 80 മറികടന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 79.99 രൂപ എന്ന നിലയിലേയ്ക്കു താഴ്ന്നശേഷം 79.98ലാണ് ഡോളർ ക്ലോസ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇന്നു രാവിലെ 79.76ൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു പൊടുന്നനെ 80.03 എന്ന തകർച്ചയിലെത്തി. പിന്നീട് 79.98 എന്ന നിലയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ രൂപയുടെ തകർച്ച തുടർന്നേക്കാം എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഈ മാസം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഡോളറിന്റെ വില 80നു മുകളിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഡോളർ വില 74 രൂപയായിരുന്നത് 78 രൂപയാകാൻ അഞ്ചു വർഷം എടുത്തെങ്കിൽ അത് 80ലേയ്ക്ക് എത്താൻ ഒരു മാസം മാത്രമാണ് എടുത്തത് എന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയ്ക്കുണ്ടായ വർധനവിലൂടെ വ്യാപാരക്കകമ്മി ഉയർന്നതും ഓഹരി വിപണിയിൽ ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കപ്പെട്ടതും രൂപയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായി.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇറക്കുമതി പലമടങ്ങു വർധിച്ചത് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ തകർച്ചയ്ക്കു കാരണമാണെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധൻ അഭിലാഷ് പുറവൻതുരുത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്രൂഡോയിലിനായി ചെലവാക്കിയതിന്റെ ഇരട്ടി ഈ വർഷം ക്രൂഡോയിലിനു ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ രൂപയുടെ വില ഒരുപക്ഷെ 80.20 എന്ന നിലയിലുള്ള തകർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസം രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപാരക്കമ്മി 20.46 ബില്യൻ ഡോളറായിരുന്നെങ്കിൽ മേയിൽ അത് 23.3 ആയി. കഴിഞ്ഞ മാസം അത് 25.6 ബില്യൻ ഡോളറിലെത്തി. 2021 ജൂണിൽ സ്വർണത്തിൽ 969 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ ഇറക്കുമതി ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഈ ജൂണിൽ അത് 2.6 ബില്യനായി വളർന്നു. 169 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കൽക്കരി 2021 ജൂണിൽ 1.8 ബില്യൻ ആയിരുന്നു ഇറക്കുമതിയെങ്കിൽ ഈ വർഷം ജൂണിൽ 6.4 ബില്യൻൺ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.



English Summary: Rupee Hits 80 Per Dollar For The First Time Ever; More Weakening Seen