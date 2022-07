വെള്ളക്കെട്ടിൽ സ്കൂൾ ബസ് നിന്നുപോയി, പിന്നാലെ തലകീഴായി മറിഞ്ഞു: വിഡിയോ

ഡെറാഡൂൺ ∙ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ സ്കൂൾ ബസ് വെള്ളക്കെട്ടിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞു. വെള്ളം നിറഞ്ഞ റോഡ് കുറുകെ കടക്കുന്നതിനിടെ ബസ് ഒലിച്ചുനീങ്ങി തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. ചംപാവത് ജില്ലയിൽ തനക്പുരിലാണ് സംഭവം.

ബസിൽ കുട്ടികളില്ലാതിരുന്നതിനാൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി. ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും മാത്രമായിരുന്നു ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഒഴുക്കിനു ശക്തി കുറവാണെന്ന് കരുതിയാണ് റോഡ് കുറുകെ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് ബസ് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നുവെന്നും ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു.

അയൽസംസ്ഥാനമായ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ഇന്നും ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മേഘസ്ഫോടനമുണ്ടായി. പല ഗ്രാമങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ്.



