കൊലയാളി സംഘം അബുദാബിയിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിച്ചു; മടങ്ങിയത് 2 മാസത്തിന് ശേഷം

മലപ്പുറം ∙ കേരളത്തിൽനിന്ന് അബുദാബിയിൽ എത്തി രണ്ടു പേരെ ആസൂത്രിതമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘം താമസിച്ചതു മുഖ്യപ്രതി ഷൈബിൻ അഷ്റഫിന്റെ അടുത്ത ബന്ധു വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഫ്ലാറ്റിൽ. കര്‍ണാടകയിലെ പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്‍ ഷാബാ അഷ്റഫിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഷൈബിൻ അഷ്റഫ്. ഷൈബിൻ അഷ്റഫിന്റെ വ്യാപാര പങ്കാളി കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശി ഹാരിസ്, മാനേജർ ചാലക്കുടി സ്വദേശിനി ഡെൻസി ആന്റണി എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

കൊല ചെയ്‌ത ശേഷം ഹാരിസ് താമസിച്ചതിന്റെ തൊട്ടു മുകളിലത്തെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷമാണ് എട്ടംഗ കൊലയാളി സംഘം കേരളത്തിലേക്കു മടങ്ങിയതെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. കൊലയാളി സംഘത്തിന്റെ ഓരോ നീക്കവും കേരളത്തിലിരുന്നു ഷൈബിൻ അഷ്റഫ് നിയന്ത്രിച്ചു. അബുദാബിയിലേക്ക് അയച്ച എട്ടംഗ സംഘത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും പ്രത്യേകം ദൗത്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഷൈബിൻ അഷ്റഫിന്റെ ബന്ധു ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു കൊലയാളി സംഘത്തെ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി.

ആദ്യം വിലയേറിയ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഹാരിസിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ച ശേഷം അബുദാബി പൊലീസിന് ഒറ്റുകൊടുക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. ഹാരിസിനൊപ്പം മാനേജർ ഡെൻസി ആന്റണിയെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ സംഘം തീരുമാനിച്ചു. തനിക്ക് 3 മക്കൾ ഉണ്ടെന്നും കൊല്ലരുതെന്നുമുള്ള ഡെൻസിയുടെ അപേക്ഷ സംഘം കേട്ടില്ല. ഡെൻസിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ഹാരിസിന്റെ കൈകൾ ബന്ധിച്ച് ഡെൻസിയുടെ കഴുത്തിൽ ഹാരിസിന്റെ വിരലുകൾ അമർത്തി തെളിവുണ്ടാക്കി.

ഹാരിസിന്റെ വായിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് മദ്യം ഒഴിച്ചു. എല്ലാം ചെയ്‌തത് ഹാരിസ് ആളെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഹാരിസിന്റെ രക്തക്കറയുള്ള ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മുറിയിലൂടെ നടന്നു. ഹാരിസിന്റെ കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ച ശേഷം ശുചിമുറിയിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകം നടന്നതിനു പിന്നാലെ ലോകമെങ്ങും കോവിഡ് ഭീതി നിറഞ്ഞതോടെ കൊലയാളി സംഘത്തിന് ഇതേ ഫ്ലാറ്റിൽ തുടരേണ്ടി വന്നു.

ഹാരിസിന്റെ മരണത്തിൽ പുനരന്വേഷണം ഉണ്ടായത് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നതായി കുടുംബം പ്രതികരിച്ചു. ഷൈബിനെതിരെ മൊഴി നല്‍കിയതായി ഹാരിസിന്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞു. കേസില്‍ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഹാരിസിന്റെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഷൈബിന്റെ പല കൂട്ടാളികളും കേസില്‍ ഇനിയും പിടിയിലാകാനുണ്ടെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. നീതിക്കായി പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്നും ഹാരിസിന്റെ മാതാവ് സാറാബി പറഞ്ഞു.

2020 മാര്‍ച്ച് അഞ്ചിനാണ് ഹാരിസിനെയും ഡെൻസിയെയും അബുദാബിയിലെ ഫ്ലാറ്റില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഡെന്‍സിയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഹാരിസ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് അബുദാബി പൊലീസ് വിധിയെഴുതി. എന്നാല്‍ ഷൈബിനും കൂട്ടാളികളും ഷാബാ അഷ്റഫിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പിടിയിലായതിനു പിന്നാലെ ഹാരിസിന്റേത് കൊലപാതകമാണെന്നതിനു തെളിവുകള്‍ പുറത്തുവന്നു. കൂടുതല്‍ അറസ്റ്റുണ്ടായതോടെയാണു ഹാരിസിന്റെ മരണത്തിൽ പുനരന്വേഷണത്തിനു വഴിയൊരുങ്ങിയത്.

English Summary: Shaibin Ashraf accused over Murder of business Partner and aide in Abu Dhabi