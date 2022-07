രണ്ടു മണിക്കൂർ വൈകിയെത്തി; ചോദ്യം ചെയ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് ‘ചൂടായി’ മന്ത്രി

ചെന്നൈ ∙ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ശിവഗംഗ ജില്ലയിൽ ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി കെ.ആർ.പെരിയകറുപ്പൻ ഒരു പ്രാദേശിക മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് കുപിതനാകുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ ഒരു പരിപാടിയിൽ രാവിലെ 10 മണിക്ക് മന്ത്രി പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ, രണ്ടു മണിക്കൂറിലധികം വൈകിയാണ് മന്ത്രി പരിപാടിക്കെത്തിയത്. ഇതു ചോദ്യം ചെയ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകനോടാണ് മന്ത്രി രോഷാകുലനായത്.

ദേഷ്യത്തോടെ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ അടുത്തുവന്നാണ് അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെട്ടത്. ‘‘ആരാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കാത്തിരുന്നത്?. ആരാണ് അത്തരമൊരു അഭിമുഖം നൽകിയത്? ആരാണ് അകത്തു കാത്തുനിന്നത്?’– മന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് ചോദിച്ചു.

ജൂൺ 30ന്, മറ്റൊരു തമിഴ്നാട് മന്ത്രി എം.ആർ.കെ.പനീർസെൽവൻ കടലൂരിലെ രാസവള ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.



