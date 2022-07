സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് വിചാരണ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റണം; ഇഡി സുപ്രീം കോടതിയിൽ

കൊച്ചി ∙ നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴിയുള്ള സ്വർണക്കടത്തു കേസ് വിചാരണ കേരളത്തിനു പുറത്തേക്കു മാറ്റണം എന്ന ആവശ്യവുമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്(ഇഡി) സുപ്രീം കോടതിയിൽ. പ്രതികൾ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആവശ്യം ഇഡി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ബെംഗളൂരുവിലെ കോടതിയിലേക്കു മാറ്റണം എന്നാണ് ആവശ്യം. എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് നിലവിൽ കേസിന്റെ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കേസ് അന്വേഷണം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇഡി ഇത്തരത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സർക്കാരിൽ സർവീസിലുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതിയായ കേസിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നീതിപൂർവമായ വിചാരണയ്ക്കു സാഹചര്യമുണ്ടാകില്ലെന്നു വിലയിരുത്തലുണ്ട്. എം.ശിവശങ്കർ ഇഡിക്കെതിരെ ശക്തമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളതും, ശിവശങ്കർ സ്വാധീനിച്ചാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയത് എന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയതും കോടതി മാറ്റത്തിനു കാരണമായി ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary : ED in Supreme Court seeking to shift diplomatic baggage gold smuggling case trial outside Kerala