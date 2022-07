ജയരാജൻ കയറാതിരുന്നാൽ ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് എന്തു സംഭവിക്കും? ദാ, ഇതെല്ലാമാണ് ഉത്തരം!

കേവലം പതിനാറാണ് ഇൻഡിഗോയുടെ പ്രായം. ട്രാവൽ ഏജൻസി നടത്തിയിരുന്ന പിതാവ് കപിൽ ഭാട്യയുടെ പാത പിന്തുടർന്നു വ്യോമയാന രംഗത്തേക്കു കടന്നുവന്ന രാഹുൽ ഭാട്യയും യുഎസ് എയർവേയ്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുൻ സിഇഒയും ചെയർമാനുമായിരുന്ന രാജേഷ് ഗാങ്ങ്വാലും കൈകോർത്തതോടെയാണ് 2006ൽ ഇൻഡിഗോ പിറക്കുന്നത്. ഇന്റർഗ്ലോബ് എന്റർപ്രൈസസ് എന്ന സ്ഥാപനവുമായാണ് രാഹുൽ ഭാട്യ വ്യോമയാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ഇന്റർഗ്ലോബിനു 51.12 ശതമാനം ഓഹരികളും ഗാങ്ങ്വാലിന്റെ വിർജീനിയ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയായ സീലം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനു 47.88 ശതമാനം ഓഹരികളുമാണ് ഇൻഡിഗോയിൽ ഉള്ളത്. 17 വർഷം മുൻപ്, 2005 ജൂണിൽ 100 എയർബസ് 320–200 വിമാനങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ നൽകിക്കൊണ്ട്, എതിരാളികളെയെല്ലാം അമ്പരപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇൻഡിഗോ വരവ് അറിയിച്ചത്. 2006 ജൂലൈ 28ന് ആദ്യ വിമാനം എയർബസിൽ നിന്നു ലഭിച്ചു. 2006 ഓഗസ്റ്റ് 4ന് ഡൽഹിയിൽനിന്നു ഗുവാഹത്തിയിലേക്കും അവിടെനിന്നു മണിപ്പൂരിലെ ഇംഫാലിലേക്കും പറന്ന് വാണിജ്യ സർവീസിനു തുടക്കമിട്ടു. 999 രൂപയിൽ തുടങ്ങിയ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് അതിവേഗമാണ് യാത്രക്കാരെ ഇൻഡിഗോയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ആദ്യ വാണിജ്യ സർവീസിന്റെ പതിനാറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ ഏതാനും നാൾ മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെ ഇപ്പോൾ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു വിവാദത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡിഗോ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കോൺഗ്രസുകാർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി. ജയരാജന് മൂന്നാഴ്ചത്തെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതാണു വിവാദത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ ജയരാജൻ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതിനാണു വിലക്ക്. ഇനി മേലാൽ താനോ കുടുംബമോ ഇൻഡിഗോയിൽ കാലു കുത്തില്ലെന്നാണ് ജയരാജന്റെ ശപഥം. എന്നാൽ ജയരാജൻ ഇൻഡിഗോയോട് പിണങ്ങിയെങ്കിലും നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ആ വിമാനക്കമ്പനിയെ അങ്ങനെയങ്ങ് അവഗണിക്കാനാകില്ലെന്നതാണു സത്യം. അതിനു നിറയെ കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വിമാനക്കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ പത്തിൽ ഇടമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏക വിമാനക്കമ്പനിയാണ് ഇൻഡിഗോ. അതു മാത്രമല്ല, കാരണങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇനിയുമേറെ. അതിലേക്കാണ് ഇനി യാത്ര...



∙ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം

യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏഷ്യയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ്. രാജ്യത്തെ മൊത്തം വിമാന സർവീസുകളുടെ ഏതാണ്ട് 60 ശതമാനവും ഇൻഡിഗോയാണ് നടത്തുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിലെ 99 വിമാനത്താവളങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡിഗോ, ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ മാത്രം 49,759 സർവീസുകളാണ് നടത്തിയത്– പ്രതിദിനം 1600ലേറെ സർവീസുകൾ! സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ലോകത്ത് മുൻനിര വിമാന കമ്പനികൾക്ക് ഒപ്പമാണ് ഇൻഡിഗോയുടെ സ്ഥാനം. വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ ഏഷ്യയിലെ നാലാമത്തെ വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയെന്ന പദവിയും ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് സ്വന്തം. ആയിരത്തി നാനൂറോളമാണ് മൊത്തം ഓർഡർ ചെയ്ത വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം. കാൽ ലക്ഷത്തോളം പേർക്കാണ് ഇൻഡിഗോ തൊഴിൽ നൽകുന്നത്. ജൂണിലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് 23,711 പേർ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിൻറെ പ്രധാന ഹബ്. ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ, ജയ്പൂർ, അഹമ്മദാബാദ് എന്നീ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് ഹബ്ബുകൾ ഉണ്ട്. എയർബസുമായുള്ള കരാർ പ്രകാരം 2006 അവസാനത്തോടെ 6 വിമാനങ്ങൾ കൂടി ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 2007ൽ 9 വിമാനങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെത്തി. വിമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് റൂട്ടുകളും സർവീസുകളും പടിപടിയായി വർധിപ്പിച്ച് 2010 ഡിസംബറിൽ എയർ ഇന്ത്യയെ മറികടന്ന് 17.3 ശതമാനം മാർക്കറ്റ്‌ വിഹിതം സ്വന്തമാക്കി ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ്‌ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ എയർലൈൻസായി മാറി. കിങ്ഫിഷർ എയർലൈൻസും ജെറ്റ് എയർവേസുമായിരുന്നു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്.

ചിത്രം: SAM PANTHAKY / AFP

∙ ചെലവു കുറവ്, നേട്ടങ്ങളേറെ

ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ വിജയകരമായി തുടർച്ചയായി അഞ്ചുവർഷം നടത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് രാജ്യാന്തര സർവീസിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് 2011ൽ 180 വിമാനങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങാൻ എയർബസുമായി ധാരണയിലെത്തി. 2011 സെപ്റ്റംബറിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നു ദുബായിലേക്കു പറന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡിഗോ രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾക്കു തുടക്കമിട്ടത്. 2012ൽ ആറാം വയസ്സിലേക്കു കടക്കുമ്പോഴേക്കും കിങ് ഫിഷറിനെയും ജെറ്റ് എയർവേയ്സിനെയും മറികടന്ന് രാജ്യത്തെ വ്യോമയാന മേഖലയിലെ 27 ശതമാനവും സ്വന്തമാക്കി. 2013ൽ അതിവേഗം വളരുന്ന ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ എയർലൈൻ എന്ന പദവിയും ഇൻഡിഗോയെ തേടിയെത്തി. ആ വർഷം മുതൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെലവു കുറഞ്ഞ 10 വിമാനക്കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിലും ഇൻഡിഗോ ഇടംനേടി.

2015ലും 250 വിമാനങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഓർഡർ നൽകി ഇൻഡിഗോ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ ഓർഡർ എയർബസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നു. 2015 സെപ്റ്റംബറോടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ 36.5 ശതമാനമായി ഇൻഡിഗോ ഉയർത്തി. വിമാന ഓർഡറുകളുടെ ചരിത്രം 2019ൽ ഇൻഡിഗോ തന്നെ തിരുത്തി പുതിയ റെക്കോർഡിട്ടു. 300 വിമാനങ്ങൾക്കാണ് ആ വർഷം ഇൻഡിഗോ കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. ഏതാണ്ട് 2.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടേതായിരുന്നു പുതിയ കരാർ. 4700 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ (8700 കിലോമീറ്റർ/ 8 മണിക്കൂർ) വരെ തുടർച്ചയായി പറക്കാവുന്ന എയർബസിന്റെ എ 321 എക്സ്ട്രാ ലോങ് റേഞ്ച്(എക്സ്എൽആർ) വിമാനങ്ങളും ഓർഡറിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഇവ ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ദുബായ് എയർഷോയിലും ഇൻഡിഗോ പുതിയ വിമാനങ്ങൾക്കായി കരാർ ഒപ്പിട്ടു. 255 എ321 നിയോ വിമാനങ്ങളുടെ ഓർഡറാണ് എയർബസിന് നൽകിയത്.

ചിത്രം: Lakruwan WANNIARACHCHI / AFP

∙ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ബഹുദൂരം മുന്നിൽ

279 വിമാനങ്ങളാണ് ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് സ്വന്തമായുള്ളത്. വ്യോമയാന ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാന ഓർഡറുകൾ നൽകി ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് നാനൂറോളം വിമാനങ്ങളാണ് വരും വർഷങ്ങളിൽ ലഭിക്കുക. എയർബസുമായാണ് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇൻഡിഗോ കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. എയർഇന്ത്യയ്ക്ക് 113 വിമാനങ്ങളും സ്പൈസ് ജെറ്റിന് 95 വിമാനങ്ങളും ഗോ ഫസ്റ്റിന് 56 വിമാനങ്ങളും വിസ്താരയ്ക്ക് 53 വിമാനങ്ങളും എയർഏഷ്യ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 28 വിമാനങ്ങളും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന് 24 വിമാനങ്ങളുമാണുള്ളത്. കൂടുതൽ ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള എയർബസിന്റെ 320 നിയോ വിമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതോടെ നിലവിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന 100 വിമാനങ്ങളെ ഇൻഡിഗോ ഒഴിവാക്കും. 142 വിമാനങ്ങൾ നേരത്തേ ഇൻഡിഗോ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

∙ ചെറുവിമാനങ്ങളിലും ഇൻഡിഗോ സ്റ്റാർ

രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെയെല്ലാം ഇൻഡിഗോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ വലുതും ചെറുതുമായ 74 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻഡിഗോ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ നടത്തുന്നു. രാജ്യത്തിനു പുറത്തെ 25 വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കാണ് ഇൻഡിഗോ പറക്കുന്നത്. റൺവേ നീളം കുറഞ്ഞ വിമാനത്താവളങ്ങളെയും ചെറു നഗരങ്ങളെയുമെല്ലാം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ 72 സീറ്റ് മാത്രമുള്ള 35 എടിആർ വിമാനങ്ങളുണ്ട് ഇൻഡിഗോയ്ക്ക്. കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ നാലു വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും ഇൻഡിഗോ സർവീസുകളുണ്ട്. ഡൽഹി, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തെ പ്രധാന മെട്രോ നഗരങ്ങളെയും രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കോണിലുമുള്ള വ്യവസായ നഗരങ്ങളെയും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെയുമെല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള സർവീസുകളും ഇൻഡിഗോയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.

ചിത്രം: PRAKASH SINGH / AFP

∙ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പറക്കാം

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പറക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന വിമാന കമ്പനിക്കുള്ള സ്കൈട്രാക്ക് വേൾഡ് എയർലൈൻ അവാർഡ് 10 തവണയാണ് ഇൻഡിഗോയെ തേടിയെത്തിയത്. 2010 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലാണ് ഇൻഡിഗോ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ചെലവു കുറഞ്ഞ യാത്ര ഉറപ്പു നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉഡാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും അധികം സർവീസുകൾ നടത്തുന്നതും ഇൻഡിഗോയാണ്.

∙ കേരളത്തിലും മുന്നിൽ ഇൻഡിഗോ

കേരളത്തിലെ നാലു വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നായി 58 സർവീസുകൾ വീതമാണ് ഇൻഡിഗോ ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്നത്. ഏഴായിരത്തിലേറെ സീറ്റുകളാണ് ഈ സർവീസുകളിലായി ലഭിക്കുക. മിക്ക ദിവസവും 80 ശതമാനത്തിലേറെ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോകുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്കായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് 44 ആഭ്യന്തര സർവീസുകളാണ് ഇൻഡിഗോ നടത്തുന്നത്. കൂടുതലും 72 സീറ്റുകൾ വീതമുള്ള എടിആർ വിമാനങ്ങളാണ്. നാലായിരത്തിലേറെ സീറ്റുകളാണ് ആഭ്യന്തര സർവീസുകളിലുള്ളത്.

പ്രതിദിനം 14 രാജ്യാന്തര സർവീസുകളും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഡിഗോ നടത്തുന്നു. 180 യാത്രക്കാർക്കുവരെ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന എയർബസിന്റെ എ320 സീരീസിലുള്ള വിമാനങ്ങളാണ് യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ മൂവായിരത്തിലേറെ സീറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് മാത്രമാണ്. ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ നഗരങ്ങളിലേക്കും ഇൻഡിഗോ സർവീസ് മാത്രമാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ളത്. അബുദാബിയിലേക്കും ദോഹയിലേക്കും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങളുണ്ട്.

English Summary: Mid-air Scuffle: EP Jayarajan can Avoid IndiGo Airline but Others Simply Can't!