റാഞ്ചി ∙ ജാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കൊലപ്പെടുത്തി. എസ്ഐ സന്ധ്യ തപ്‌നോ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 3 മണിയോടെയാണ് ദാരുണമായ സംഭവം.

പ്രദേശത്ത് ലഹരി, മൃഗക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് അടുത്തിടെ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. പുലർച്ചെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സന്ധ്യ തപ്‌നോ പിക്‌അപ് വാൻ നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഡ്രൈവർ സന്ധ്യ തപ്‌നോയെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഇയാൾ വാഹനം ഇടിച്ചു കയറ്റിയതെന്നു റാഞ്ചി എസ്‌പി അനുഷ്‌മാൻ കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേയാണ് സന്ധ്യയുടെ മരണം. പ്രതിക്ക് ലഹരിക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു.

English Summary: Female Sub-Inspector Sandhya Topno Mowed Down to Death During Vehicle Checking in Ranchi