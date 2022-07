യുഎസിൽ വിലക്കയറ്റം ഇന്ത്യയെക്കാളേറെ; ഡോളർ ‘മസിൽ പെരുപ്പിക്കുന്നത്’ എങ്ങനെ?

യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് വീഴുമോ, അതോ മാന്ദ്യം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞോ? ലോകമെങ്ങും ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തി തളർച്ചയിലേക്കാണെന്ന് സൂചനകൾ തുടരെ വരുന്നുണ്ട്. വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ വളർച്ച കുറയുന്നു. അതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് തൊഴിലുകൾ കുറയുന്നു. അതിനിടെ കൂനിന്മേൽ കുരുപോലെ വിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം ദുഃസ്സഹമാക്കുന്നു. രാജ്യം നാലു പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റത്തോത് ജൂൺ‌ മാസത്തിൽ കുറിച്ചു– 9.1 ശതമാനം. ഇങ്ങനെ വിവിധ ദിശകളിൽ കനത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന യുഎസിന്റെ നാണയമായ ഡോളർ പക്ഷേ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസിക്കെതിരെ ഓരോ ദിവസവും കരുത്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു ഡോളറിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് 80 ഇന്ത്യൻ രൂപ മറികടന്നത് ഇന്നലെയാണ്–ജൂലൈ 19ന്! ഇന്ത്യൻ രൂപ റെക്കോർഡ് തകർച്ചയിലേക്കു നീങ്ങുമ്പോഴും ഡോളർ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്. സാധാരണ ധനതത്വശാസ്ത്രപ്രകാരം ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റ തോതുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ നാണയം ഇതര കറൻസികളുമായി മൂല്യ ശോഷണമാണ് നേരിടുക. എന്നാൽ ഡോളറിനു മാത്രം നേർ വിപരീതം! ലോക വ്യാപാരത്തിൽ ഡോളറിനുള്ള അപ്രമാദിത്തത്തെ വെട്ടാൻ കോപ്പുകൂട്ടിയിരുന്ന ചൈനയുടെ യുവാനെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ യൂറോയെയും റഷ്യയുടെ റൂബിളിനെയും കൊഞ്ഞനം കുത്തിക്കൊണ്ട് കുതിച്ചുകയറുകയാണ് ഡോളറിന്റെ മൂല്യം. രാജ്യയോഗം എന്നല്ലാതെ എന്തുപറയാൻ! എന്താണു സത്യത്തിൽ ഇതിനു കാരണം? എന്തു തന്ത്രം പയറ്റിയാണ് അമേരിക്ക ‘സ്വന്തം’ ഡോളറിന്റെ കരുത്തു കൂട്ടുന്നത്? ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതിനു സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതോ, വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ മാന്ദ്യത്തിന്റെ സൂചനയാണോ ഇതെല്ലാം? വിശകലനം ചെയ്യുകയാണിവിടെ...

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. ചിത്രം: AFP

∙ പിടിവിട്ട് വിലക്കയറ്റം

വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിരം പ്രശ്നമായിരുന്ന വിലക്കയറ്റം ഇന്ന് ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് വികസിത രാജ്യങ്ങളെയാണ്. 1981നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റമാണ് നിലവിൽ യുഎസിലേത്. മറ്റൊരു വികസിത രാജ്യമായ യുകെ അതിനും മുന്നേ ആ റെക്കോർഡ് കുറിച്ചു! ഉൽപാദനത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന ഡിമാൻഡാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം. ഉൽപാദനം കുറയുന്നതുകൊണ്ടും ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതുകൊണ്ടും ഇത് സംഭവിക്കാം. കുറച്ച് ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കൂടുതൽ ആളുകളും കൂടുതൽ പണവും രംഗത്തുള്ളപ്പോൾ വിലകൾ കുതിച്ചുകയറും. വൻ വളർച്ചാതോതുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ സാഹചര്യം മിക്കവാറും ഉണ്ടാകുക. വളർച്ചാ തോതിൽ മുന്നിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ജൂണിൽ 7.01 ശതമാനം വിലക്കയറ്റമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതേ സമയത്താണ് യുഎസും യുകെയും 9.1 ശതമാനം വിലക്കയറ്റം കാണിച്ചത്.

∙ കോവിഡും യുദ്ധവും

കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ സ്തംഭിച്ച ലോക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അതിൽനിന്ന് മെല്ലെ കരകയറുന്നതിനിടെയാണ് റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ എരിതീയിലേക്കു വീണത്. യുദ്ധം ഇന്ധന വിപണിക്കാണ് ആദ്യം തീ പകർന്നത്. കോവിഡിന്റെ മൂർദ്ധന്യത്തിൽ ബാരലിന് 20 ഡോളറിലേക്കു പതിച്ച രാജ്യന്തര എണ്ണ വില, യുദ്ധത്തുടക്കത്തിൽ 130 ഡോളർ വരെ കുതിച്ചുയർന്നു. യുഎസും യൂറോപ്പും റഷ്യൻ ഇന്ധനത്തിന് ഉപരോധം കടുപ്പിക്കുകകൂടി ചെയ്തതോടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂടി. യൂറോപ്പിന്റെ മുഖ്യ ഇന്ധന സ്രോതസ്സാണ് റഷ്യ. ഇത് അടഞ്ഞതോടെ വലിയ ഊർജ പ്രതിസന്ധിയുടെ വക്കിലാണ് യൂറോപ്പ്. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റം. പ്രധാനമായും ഊർജ വിലക്കയറ്റമാണ് യൂറോപ്പിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറെ ദൂരെ യുഎസിൽനിന്ന് ഉയർന്ന ചെലവിൽ ഇന്ധനം കൊണ്ടുവരികയാണ് യൂറോപ്പ് ഇപ്പോൾ.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. Image Credit: reuters

കോവിഡ് ലോകത്തിന്റെ നിർമാണ– വിതരണ ശൃംഖലയെ (സപ്ളൈ ചെയിൻ) അക്ഷരാർഥത്തിൽ തകർത്തെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ചൈന കേന്ദ്രീകൃതമായ സപ്ളൈ ചെയിനിലുണ്ടായ പൊളിച്ചെഴുത്ത് കോവിഡിനു മുന്‍പും പിമ്പും എന്ന നിലയിൽ ലോക വാണിജ്യത്തെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്ത് നിർമാണ പ്രതിസന്ധിതന്നെ ഉടലെടുത്തു. ചിപ്– സെമികണ്ടക്ടർ ക്ഷാമം ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വാഹന വ്യവസായങ്ങളെ പിടിച്ചുകെട്ടി. കോവിഡ് മഹാമാരി ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതു വലിയൊരു ഡിമാൻഡ്–സപ്ളൈ വിടവിനു വഴിതെളിച്ചു. യുദ്ധം ലോക ഉൽപന്ന വിപണികളെയും ഞെരുക്കി. കോവിഡിന്റെ പിൻവാങ്ങലിൽത്തന്നെ മുന്നേറിത്തുടങ്ങിയിരുന്ന ലോഹങ്ങളടക്കമുള്ള ഉൽപന്ന വിപണികൾ യുദ്ധത്തോടെ കുതിച്ചുകയറി. ഇത് ഉൽപാദനച്ചെലവ് ഉയർത്തി. ഫലം വൻ വിലക്കയറ്റം.

∙ തിരിഞ്ഞു കൊത്തുന്നു, ഉദാര പണനയം

കാലമേറെയായി ഡോളർ ഒഴുക്കിയാണ് യുഎസ് തങ്ങളുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഓട്ടകൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കോവിഡ് അടച്ചുപൂട്ടൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഇരട്ടിപ്പിച്ചപ്പോൾ യുഎസ് തങ്ങളുടെ ഡോളർ പ്രിന്റിങ്ങും പണമൊഴുക്കലും പൂർവാധികം വർധിപ്പിച്ചു. ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ന് യുഎസിലെ സാമ്പത്തിക ഭരണച്ചുമതലക്കാർ. വരാനിരിക്കുന്നത് വിലക്കയറ്റം തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പിടിച്ചുകെട്ടി വിലനിയന്ത്രിക്കണോ എന്ന ശങ്കയിലായിരുന്നു യുഎസ് കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ്. ഒടുവിൽ വിലക്കയറ്റം ആകാശം മുട്ടുന്ന സൂചന ലഭിച്ചതോടെയാണ് വളർച്ച ബലികഴിച്ചും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിന് ഫെഡറൽ റിസർവ് വടിയെടുത്തത്.

പ്രായശ്ചിത്തം കടുകട്ടിയായിട്ടുതന്നെയാണ് യുഎസ് കേന്ദ്രബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പലിശനിരക്ക് ഏതാണ്ട് പൂജ്യം (0.09%) നിലവാരത്തിൽനിന്ന് ഇതിനകം 1.59 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. ഉടൻ 0.75 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം വരെ പലിശ വർധനയ്ക്കു കോപ്പുകൂട്ടുന്നു. ഒപ്പം വിപണിയിൽ ഡോളർ പിൻവലിച്ച് ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചുരുക്കാനും ആരംഭിച്ചു. ഫലത്തിൽ വെള്ളം പോലെ ഒഴുക്കിയിരുന്ന ഡോളർ ഇനി അത്ര സുലഭമാവില്ല. പണമൊഴുക്ക് കുറയുമ്പോൾ നിക്ഷേപം കുറയും, തൊഴിൽ കുറയും, ജനത്തിന്റെ ക്രയശേഷി കുറയും.

റഷ്യൻ റൂബിൾ ഡോളർ നോട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. ചിത്രം: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

∙ ഡോളറിന്റെ രാജയോഗം

വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ നാണയത്തിന്റെ മൂല്യം താഴുക എന്നതാണ് പതിവ് ഇക്കണോമിക്സ്. എന്നാൽ ഡോളറിന്റെ കാര്യത്തിലായപ്പോൾ ഇത് തലതിരിവായി. മറ്റു കറൻസികളുടെയെല്ലാം വിലയിടിയുകയും ഡോളറിന് കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജ്യന്തര വാണിജ്യത്തിൽ ഡോളറിന്റെ മേൽക്കോയ്മയാണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം. ലോക വ്യാപാരത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും നടക്കുന്നത് ഡോളറിലാണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം സുരക്ഷിത കറൻസി എന്ന നിലയിൽ ഡോളറിലേക്കു കൂടുമാറുന്നത് പതിവു പ്രവണതയാണ്. ഡോളറിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ചൈനയുടെ യുവാനും യുഎസിനെ ഇകഴ്ത്താൻ അവസരം കാത്തിരിക്കുന്ന റഷ്യയുടെ റൂബിളും യൂറോപ്പിന്റെ അഭിമാനമായ യൂറോയുമൊന്നും ഡോളറിനു മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല.

കോവിഡിനു പിന്നാലെയെത്തിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രതിസന്ധിയും അധികൃതരുടെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും തുടരുന്ന ലോക്ഡൗണുമെല്ലാം യുഎസിനു പിന്നിൽ രണ്ടാമത്തെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായ ചൈനയുടെ അടി പതറിക്കുകയാണ്. ഇത് ഡോളറിന്റെ അപ്രമാദിത്തം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു. സുരക്ഷിത കറൻസിയെന്ന ഖ്യാതി നേരത്തേതന്നെയുള്ള ഡോളറിന്, പലിശ നിരക്ക് ഉയരുന്നതോടെ ആകർഷക വരുമാനം നൽകുന്ന നിക്ഷേപമെന്ന മേന്മകൂടി കൈവന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യുഎസിൽനിന്ന് നിക്ഷേപമായി എത്തിയിരുന്ന ഈസി മണി തിരികെ യുഎസ് ഡോളറിലേക്ക് ചേക്കേറുകയാണ്.

∙ യുഎസ് തളരുമ്പോൾ ലോകം വിയർക്കും

യുഎസ് ജനത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതു കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചേതം എന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ. നമുക്കുമുണ്ട് ചേതം. യുഎസിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമൊക്കെയാണ്. അമേരിക്കക്കാർ വാങ്ങൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഓർഡർ കുറയും ഫലമോ ഇവിടെയും വരുമാന നഷ്ടം, തൊഴിൽ നഷ്ടം... യുഎസിന്റെ സമൃദ്ധി ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യമായിരിക്കുകയാണ്.

ഫെഡറൽ റിസർവ് ആസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: AFP

∙ ‘‘ഡോളർ ഞങ്ങളുടെ കറൻസി, നിങ്ങളുടെ തലവേദന’’

1971ൽ റിച്ചഡ് നിക്സൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ ട്രഷറി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ജോൺ കോനലിയുടെ പ്രശസ്തമായ വാക്കുകളാണിവ. ഡോളറിന്റെ ശക്തിയും ദൗർബല്യവും എന്നും ഇതര കറൻസികൾക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുതന്നെ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർഥം. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതു മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പവുമാണ്. ഇന്ത്യൻ രൂപയും യൂറോയും എന്തിന് യുഎസ് ഡോളറിനൊപ്പം തന്നെ തലയുയർത്തി നിന്നിരുന്ന സ്വിസ് ഫ്രാങ്കുപോലും തലകുത്തി വീണു.

ഇന്ത്യൻ രൂപ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ 80 രൂപ എന്ന സർവകാല റിക്കാർഡ് വീഴ്ചയാണു കണ്ടത്. 1999 ജനുവരി 1ന് രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം ആദ്യമായി യൂറോ ഇന്ത്യൻ രൂപയുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ ഡോളറിന് ഒപ്പമെത്തി. റഷ്യൻ ഇന്ധനം ഉപേക്ഷിച്ച് യൂറോപ്പ്, യുഎസിൽനിന്ന് എണ്ണയും വാതകവും വൻതോതിൽ വാങ്ങിത്തുടങ്ങിയത് ഡോളർ– യൂറോ വിനിമയ ബലാബലം ഡോളറിന് അനുകൂലവുമാക്കി.

English Summary: Rupee at Record Low, Touches 80 Mark in Intra-day Trade: What is the Sucess Reason of Dollar?