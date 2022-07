ബ്രൂസ് ലീയുടെ നിഗൂഢ മരണം; പിന്നിൽ കാമുകിയുടെ അസൂയയോ മാഫിയാ പകയോ?

പൂർണ ആരോഗ്യവാനായി, പതിവിലും ‌ഉന്മേഷത്തോടെയാണ് 1973 ജൂലൈ 20ന് ബ്രൂസ് ലീ ഉറക്കം ഉണർന്നത്. എന്നാൽ അതേ പകൽ ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോള്‍ ലോകം അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവാർത്ത. വനിതാ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലെ കിടക്കയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നിലയിലാണു ബ്രൂസ് ലീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. 32–ാം വയസ്സിൽ മാർഷ്യൽ ആർട്ട്സിന്റെ അന്നത്തെ അവസാന വാക്ക് എന്ന വിശേഷണം, പകരം വയ്ക്കാനാകാത്ത കായിക ശേഷി. ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കെത്തന്നെയായിരുന്നു ആ ആകസ്മിത വിയോഗം. എന്നാൽ ബ്രൂസ് ലീ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് 49 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ലോകം ഏറെ ജിജ്ഞാസയോടെ ആവർത്തിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്– എങ്ങനെയാണ് ബ്രൂസ് ലീ മരിച്ചത്? അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണോ? ജൂലൈയിലെ ആ രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചതെന്താണ്? രാവിലെ നിർമാതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം പുതിയ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത്, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വനിതാ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോയ ബ്രൂസ് ലീ എങ്ങനെ മരിച്ചുവെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ ഒരുത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണു സത്യം. മസ്തിഷ്ക രോഗമായ സെറിബ്രൽ ഏഡീമയാണു മരണ കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും മരണത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലെ അവ്യക്തതകളിൽ ഇതുവരെ മറ നീങ്ങിയിട്ടുമില്ല. ബംപർ ഹിറ്റ് ചിത്രം ‘എന്റർ ദ് ഡ്രാഗൺ’ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപായിരുന്നു ബ്രൂസ് ലീയുടെ മരണം. ചൈനീസ് വംശജനായ, യുഎസ് പുരുഷ താരം ആദ്യമായി നായക വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രം തകർത്തോടുന്നതു കാണാൻ പക്ഷേ ബ്രൂസ് ലീ ഉണ്ടായില്ല. ആ ഒരൊറ്റ ചിത്രം മരണശേഷം ബ്രൂസ് ലീക്ക് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ആരാധക വൃന്ദത്തെ സമ്മാനിച്ചു. മരണത്തിനു ശേഷം താരപ്പൊലിമയുടെ കൊടുമുടിയിലെത്തിയ ബ്രൂസ് ലീയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്നു പിന്നീടു പലപ്പോഴും ലോകം തിരഞ്ഞു! പിന്നാലെ ജാക്കിച്ചാനും ഷെയ്ൻ ലീയും ടോണി ജായും ഒക്കെ വന്നെങ്കിലും അതൊന്നും ബ്രൂസ് ലീക്കു പകരമാകില്ലല്ലോ...

∙ എന്തായിരുന്നു ആ രോഗം?

1973 ജൂലൈയിലെ പകലിൽ ബ്രൂസ് ലീക്കു സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയും മുൻപ് അതിനോട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മരണത്തിന് ഏകദേശം 2 മാസങ്ങൾക്കു മുൻപുതന്നെ ചില അസ്വാഭാവികതകൾ ബ്രൂസ് ലീയെ പിന്തുടർന്നിരുന്നു. മേയ് 10ന് ‘എന്റർ ദ് ഡ്രാഗ’ണിൽ ബ്രൂസ് ലീയുടെ ശബ്ദത്തിന് കൂടുതൽ മേന്മ വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഓട്ടമാറ്റിക് ഡയലോഗ് റീപ്ലേസ്മെന്റിനിടെ അദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞു വീണിരുന്നു. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കലശലായ തലവേദനയാണു ബോധക്ഷയത്തിനുള്ള കാരണമായി ബ്രൂസ് ലീ ഡോക്ടർമാരോടു പറഞ്ഞത്.

ബ്രൂസ് ലീക്കു ‘സെറിബ്രൽ എഡീമ’ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളതായി ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തി. തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ദ്രാവകം കൂടുതലായി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയും നീരുവയ്പുമാണു രോഗത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത്. നീര്‍ക്കെട്ടുണ്ടാകുന്നതു നിമിത്തം തലയോട്ടിക്കുള്ളില്‍ സമ്മര്‍ദം ക്രമാതീതമായി വര്‍ധിക്കുന്നു. ഇന്‍ട്രാക്രേനിയല്‍ പ്രഷര്‍ (ഐസിപി) എന്നാണ് ഈ ഗുരുതരാവസ്ഥയെ വൈദ്യശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം മന്ദഗതിയിലാക്കും. തുടര്‍ച്ചയായി ഓക്‌സിജന്‍ ലഭ്യത ഉറപ്പായാല്‍ മാത്രമേ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുകയുള്ളൂ. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ തടസ്സം നേരിടുന്നത് ജീവനു ഭീഷണിയായിത്തീരുന്നു. അന്ന്, മാനിറ്റോൾ എന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ബ്രൂസ് ലീയെ ചികിത്സിച്ചു.

കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ ചെലവിട്ടതിനു ശേഷം ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ ബ്രൂസ് ലീ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. പച്ചക്കറി, ചോറ്, മീന്‍, പാൽ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങുന്ന പഴയ ഭക്ഷണക്രമത്തിലേക്കും കടുത്ത വ്യായാമ മുറകളിലേക്കും ബ്രൂസ്‌ ലീ മടങ്ങി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നു ബ്രൂസ് ലീ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ, സെറിബ്രൽ എഡീമയിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം അതിവേഗം സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നതായാണു സുഹൃത്തുക്കളും അടുത്ത വൃത്തങ്ങളും കരുതിയിരുന്നത്. ജൂലൈ 20 വരെ!

∙ ഏറെ തിരക്കുള്ള പകൽ

ഏറെ തിരക്കുള്ള പകലായിരുന്നു ബ്രൂസ് ലീക്ക് ജൂലൈ 20. ഹോങ്കോങ്ങായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തെ ബ്രൂസ് ലീ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷന്‍. ഹോങ്കോങ്ങിൽ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന തന്റെ അവസാന ചിത്രം ‘ദ് ഗെയിം ഓഫ് ഡെത്തുമായി’ ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമാതാവ് റെയ്മണ്ട് ചോയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു വേണ്ടിയാണു ബ്രൂസ് ലീ പകൽ സമയത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കു നീക്കിവച്ചത്. ബ്രൂസ് ലീ ചോവിനോട് ആവേശഭരിതനായി സംസാരിച്ചിരുന്നതായും കടുത്ത ചൂടിനെപ്പൊലും അവഗണിച്ച് ചിത്രത്തിലെ ചില രംഗങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു കാട്ടിയതായും പിന്നീടു റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ഉച്ച വരെ നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ബ്രൂസ് ലീ ചോവുമൊത്ത് സുഹൃത്തിന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കു പോയി. തായ്‌വാനീസ് നടി ബെറ്റി തിങ് പേയിയായിരുന്നു ആ സുഹൃത്ത്. ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ വീട്ടിലും പുരോഗമിച്ചു. ഇതിനിടെ, ചോ അത്താഴം കഴിക്കാൻ പുറത്തുപോയി. വസതിയിൽ ഇതോടെ മണിക്കൂറുകളോളും ബെറ്റിയും ബ്രൂസ് ലീയും മാത്രമായി.

‘വൈകുന്നേരത്തോടെ ബ്രൂസ് ലീക്കു വീണ്ടും തലവേദന കലശലായി. ഇതോടെ സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വേദന സംഹാരിതന്നെ ബ്രൂസ് ലീക്കു നൽകി. ഇതു കഴിച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന ബ്രൂസ് ലീ പിന്നീട് ഉണർന്നില്ല’– അന്നു രാത്രി നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബെറ്റിയുടെ ഭാഷ്യം ഇങ്ങനെയാണ്. അത്താഴത്തിനായി പലവട്ടം വിളിച്ചിട്ടും എഴുനേൽക്കാതിരുന്നതോടെ ചോവിനെ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തിയതായും ബെറ്റി പറയുന്നു. വീട്ടിലെത്തിയ ചോ ഉടൻ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു. പിന്നാലെ ക്വീൻ എലിസബത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും അതിനോടകം മരണം നടന്നതായി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ബ്രൂസ് ലീയുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം കണ്ടവർ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു. കേട്ട വാർത്ത വിശ്വസിക്കാനാകാതെ ആരാധകരും, കണ്ട കാഴ്ച സത്യമല്ലെന്നു ബ്രൂസ് ലീയുടെ സുഹൃത്തുക്കളും വിശ്വസിച്ചിരിക്കും, അൽപനേരത്തേക്കെങ്കിലും. 11 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം യുഎസ്എയിൽ ബ്രൂസ് ലീയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. ഇതിനിടെ പ്രിയ താരത്തെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കു കാണാനെത്തിയത് പതിനായിരങ്ങളാണ്.

∙ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ത്?

പുറമെ നിന്ന് യാതൊരു പരുക്കും കണ്ടെത്താനാകാഞ്ഞതോടെ ബ്രൂസ് ലീയുടെ ശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. തലച്ചോറിലെ അമിതമായ നീരുവയ്പ്പാണു ബ്രൂസ് ലീയുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തൽ. തലച്ചോറിനുള്ളലെ ദ്രാവകം അമിതമായി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമൂലം തലച്ചോറിന്റെ വലുപ്പം 13 ശതമാനത്തോളം വർധിച്ചതായും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ബ്രൂസ് ലീക്കു നൽകിയിരുന്ന വേദന സംഹാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ അലർജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിലേക്കു വഴിതെളിച്ചതെന്നു ചോ നേരത്തെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഭാഗികമായി ശരിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്.

എക്വജീസിക് എന്ന വേദന സംഹാരിയുടെ ഉപയോഗം മൂലം വീണ്ടും ഉണ്ടായ സെറിബ്രൽ എഡീമയാണു ബ്രൂസ് ലീയുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു. ആ വേദനസംഹാരിയുടെ ഉപയോഗം ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമാകുമെന്ന് അന്നു കരുതപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതു കൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഉൽപന്നത്തിന്റെ ഉപയോഗമാണു ബ്രൂസ് ലീക്കു വിനയായതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം.

പിന്നാലെ ബ്രൂസ് ലീയുടെ സുഹൃത്ത് ചക്ക് നോറിസ് മറ്റൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ കൂടി നടത്തി. പേശികൾക്ക് അയവു വരുത്താനായി ബ്രൂസ് ലീ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചില മരുന്നുകളുമായി വേദനാ സംഹാരിയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനമാണു ബ്രൂസ് ലീയുടെ മരണ കാരണമായതെന്ന്. ഇതോടെ പേശീബലത്തിനായി ബ്രൂസ് ലീ കഴിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ലോകം ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങി.

∙ ബ്രൂസ് ലീ എങ്ങനെ സെറിബ്രല്‍ എഡീമയ്ക്ക് അടിമയായി?

തലയ്ക്കു പരുക്കേല്‍ക്കുന്നത് സെറിബ്രല്‍ എഡീമയ്ക്ക് കാരണമായിത്തീരാം. വീഴ്ചയോ തലയ്ക്കു മാരകമായി അടിയേല്‍ക്കുന്നതോ ഒക്കെ തലച്ചോറില്‍ മുറിവുണ്ടാക്കാം. തലയോട്ടിക്കു ക്ഷതം സംഭവിക്കുന്നപക്ഷം രക്തക്കുഴലുകള്‍ മുറിയുകയോ ചതയുകയോ ചെയ്യാം. ഇതു നീര്‍ക്കെട്ടുണ്ടാക്കും. തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന സ്‌ട്രോക്ക് ചിലപ്പോള്‍ സെറിബ്രല്‍ എഡീമയ്ക്കു കാരണമായിത്തീരാം. തലച്ചോറില്‍ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്‌ട്രോക്ക്. ഇത്തരമൊരു ശാരീരികാവസ്ഥയില്‍ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങള്‍ നശിക്കാനിടയാവുകയും അതു തലച്ചോറില്‍ നീര്‍വീക്കത്തിനു കാരണമായിത്തീരുകയും ചെയ്യാം. ചില ബാക്ടീരിയകള്‍ നിമിത്തവും തലച്ചോറില്‍ നീര്‍ക്കെട്ടുണ്ടാകാമെന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രം സംശയിക്കുന്നു.

ബ്രെയിന്‍ ട്യൂമറുകളും തലച്ചോറിനു വീക്കുമുണ്ടാകാന്‍ കാരണമായിത്തീരാം. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ രോഗം കണ്ടെത്തുപക്ഷം മരുന്നും വിശ്രമവും വഴി ചികില്‍സിച്ചു ഭേദമാക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കാം. രോഗം മൂര്‍ച്ഛിച്ചാല്‍ മരുന്നുകള്‍ക്കു വഴങ്ങാനിടയില്ല. തലച്ചോറില്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ മാത്രമോ വ്യാപകമായോ നീര്‍ക്കെട്ടുണ്ടാവാനിടയുണ്ട്. കൂടുതല്‍ ഭാഗത്തു നീര്‍വീക്കമുണ്ടാകുന്നതു സ്വാഭാവികമായും അപകട സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. തലവേദന, ഉറക്കംതൂങ്ങല്‍, ഛര്‍ദ്ദി, മന്ദത, കാര്യങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങി സെറിബ്രല്‍ എഡീമയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പലതാണ്. രോഗം കുറച്ചുകൂടി ബാധിക്കുന്നതോടെ രോഗിക്ക് ഓര്‍മക്കുറവ്, സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ശാരീരിക ക്ഷീണം, സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വരിക തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാം.

∙ 32 വര്‍ഷം മാത്രം നീണ്ട ജീവിതം

കേവലം 32 വയസ്സുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തില്‍ തന്റേതായ ഇടം നേടിയെടുത്ത് ബ്രൂസ് ലീ മടങ്ങി. 1940 നവംബര്‍ 27ന് യുഎസിലെ സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോയിലാണ് ജനിച്ചത്. ഹോങ്കോങ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന നാടകക്കമ്പനിയിലെ ഹാസ്യ താരമായിരുന്ന ലീ ഹോയ് ചുന്‍യുവും ചൈനീസ്-ജര്‍മന്‍ വേരുകളുള്ള ഗ്രേസുമാണു മാതാപിതാക്കള്‍. ലീ ഹോയ് ചുന്‍യു അംഗമായുള്ള നാടകക്കമ്പനിയുടെ നാടകം ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനെത്തിയ സമയത്തായിരുന്നു ബ്രൂസ് ലീയുടെ ജനനം. സാൻഫ്രാന്‍സിസ്‌കോയിലെ ജാക്‌സണ്‍ സ്ട്രീറ്റ് ആശുപത്രിയിലാണ് ബ്രൂസ് ലീക്ക് ഗ്രേസ് ജന്‍മം നല്‍കിയത്. ലീ ജുന്‍ ഫാന്‍ എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പേര്. പിറന്ന ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറായിരുന്ന മേരി ഗ്ലോവറാണ് ബ്രൂസ് എന്ന പേരു നല്‍കിയത്. അതിനോടു കുടുംബപ്പേരു കൂടി ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ ലോകം മറക്കാത്ത ബ്രൂസ് ലീ എന്ന പേരുണ്ടായി.

ഒന്നാം വയസ്സില്‍ത്തന്നെ ബ്രൂസ് ലീ അഭിനയം തുടങ്ങി. 1940 അവസാനം പിറന്ന ബ്രൂസ് ലീ 1941ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ദ് ഗോള്‍ഡണ്‍ ഗേളി’ലൂടെയാണ് ആദ്യമായി സ്‌ക്രീനില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. 18 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും 20 സിനിമകളില്‍ വേഷമിട്ടിരുന്നു. ജനിച്ചത് യുഎസിലാണെങ്കിലും പിതാവിന്റെ ജന്‍മദേശമായ ചൈനയായിരുന്നു ബ്രൂസ് ലീയുടെ ഇഷ്ടനാട്. അമ്മ ജര്‍മന്‍, ചൈനീസ് പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു.

ബ്രൂസ് ലീയുടെ സംഭാവനകള്‍ പല മേഖലകളിലായി ഏറെയാണ്. അഭിനയത്തില്‍ തിളങ്ങിയ ശേഷം ചലച്ചിത്ര നിര്‍മാണത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയകരമായി കൈവെച്ച അപൂര്‍പ പ്രതിഭയായി മാറി. ആയോധന കല പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചു. ആയോധന കലയെ കാലികമായി പരിഷ്‌കരിച്ചു. കുങ് ഫു എന്ന ആയോധന കല ലോകത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

മുപ്പതോളം സിനിമകളില്‍ ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചു. നായക വേഷത്തില്‍ ചുരുക്കം സിനിമകളില്‍ മാത്രമേ എത്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും അവ ഓരോന്നും എണ്ണംപറഞ്ഞവ. ബാലനടനായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചശേഷം ആയോധന കല പരിശീലിക്കാനായി ബ്രൂസ് ലീ സിനിമയില്‍നിന്നു വര്‍ഷങ്ങളോളം വിട്ടുനിന്നു. എന്നാല്‍, തിരിച്ചുവരവു ചലച്ചിത്ര ലോകംതന്നെ കീഴടക്കാനായിരുന്നു. ആഗോള ചലച്ചിത്ര പ്രേമികളും ആയോധനകലാ സ്‌നേഹികളുമൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കയ്യടിക്കുന്ന കാലം നേടിയെടുക്കാനായിരുന്നു.

∙ കഠിനാധ്വാനി ബ്രൂസ് ലീ

കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ആരാധക ഹൃദയങ്ങളില്‍ ഇടംപിടിച്ച കലാകാരനാണ് ബ്രൂസ് ലീ. ആക്‌ഷന്‍ സീനുകളില്‍ തിളങ്ങിയ താരം സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കു പോലും വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തി. ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വേഗം കൂടി അവതരിപ്പിച്ചാണ് അക്കാലത്തു സിനിമകളില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വേഗക്കൂടുതല്‍ തോന്നിക്കുക വഴി പ്രേക്ഷകരില്‍ ആവേശം ജനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഈ ശ്രമം. എന്നാല്‍, ബ്രൂസ് ലീ അഭിനയിക്കുന്ന ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ എഡിറ്റിങ് വഴി വേഗം കുറഞ്ഞതാക്കണമെന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിവേഗമായിരുന്നു ബ്രൂസ് ലീ കൈകാലുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ശരീരം ചലിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

∙ ആയോധനകല പ്രതിരോധിക്കാൻ

അതേസമയം, ആയോധന കല അഭ്യസിക്കുന്നത് ആക്രമിക്കാനല്ല, പ്രതിരോധിക്കാനാണ് എന്ന സന്ദേശം നല്‍കുന്നതായിരുന്നു ബ്രൂസ് ലീയുടെ ആക്‌ഷനുകള്‍. ബ്രൂസ് ലീക്കു സ്വീകാര്യത വര്‍ധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഇതാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. കരുത്തുറ്റ ശരീരമാണ് ബ്രൂസ് ലീ ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടാന്‍ ഒരു കാരണം. ഒരു കയ്യുടെ തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി പുഷ് അപ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ബ്രൂസ് ലീയെ ചൈനയും വൈകാതെ ലോകവും അംഗീകരിച്ച സിനിമ ‘ദ് ബിഗ് ബോസാ’ണ്. അവസാന സിനിമയായ ‘ഗെയിം ഓഫ് ഡെത്തി’ലേക്ക് അധിക ദൂരം ഉണ്ടായതുമില്ല.

∙ 1970കളിലെ ആ 5 സിനിമകൾ

ആയോധന കല വിഷയമാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ഫീച്ചര്‍ ഫിലിമുകളിലൂടെയാണ് ബ്രൂസ് ലീ ശ്രദ്ധേയനായിത്തീര്‍ന്നത്. 1970കളിലാണ് ഈ സിനിമാക്കാലം. ലോ വെയ്യുടെ 1971ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ദ് ബിഗ് ബോസും 1972ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂറിയുമാണ് ഇവയില്‍ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം. ലീ തന്നെ സംവിധാനവും രചനയും നിര്‍വഹിച്ച ഗോള്‍ഡണ്‍ ഹാര്‍വെസ്റ്റിന്റെ വേ ഓഫ് ഡ്രാഗണ്‍ 1972ല്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ഗോള്‍ഡണ്‍ ഹാര്‍വെസ്റ്റും വാര്‍നര്‍ ബ്രദേഴ്‌സും ചേര്‍ന്നു പുറത്തിറക്കിയ എന്റര്‍ ദ് ഡ്രാഗണ്‍ (1973), ദ് ഗെയിം ഓഫ് ഡെത്ത് (1978) എന്നീ സിനിമകളും ശ്രദ്ധേയമായി. ഈ രണ്ടു സിനിമകളും സംവിധാനം ചെയ്തത് റോബര്‍ട്ട് ക്ലൗസാണ്.

ബ്രൂസ് ലീയെ ലോകം ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാക്കിയതിനു പിന്നില്‍ അച്ഛന്റെ കരങ്ങളുണ്ട്. വെള്ളിത്തിരയുടെ ലോകത്തേക്ക് ബ്രൂസ് ലീയെ കൈപിടിച്ചുകയറ്റിയത് അച്ഛന്‍ തന്നെയായിരുന്നു. ഓപ്പറ താരമായിരുന്നു ലീ ഹോയ് ചുയെന്‍ ഏതാനും ചൈനീസ് സിനിമകളില്‍ മുഖം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമാ സെറ്റുകളില്‍ കറങ്ങിനടക്കേവ മകന് അഭിനയിക്കാന്‍ കിട്ടുമായിരുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം ലീ ഹോയ് ചുയെന്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ആ ശ്രമത്തില്‍ ബാല താരമായി തന്നെ ബ്രൂസ് ലീ അഭിനയ രംഗത്തു പിച്ചവച്ചു തുടങ്ങി. പല ചിത്രങ്ങളിലെയും താരനിരയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു കുഞ്ഞു ബ്രൂസ് ലീ.

∙ ടൈം 100

1999ല്‍ ടൈം മാസിക ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വാധീനിച്ച 100 പേരുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. ആല്‍ബര്‍ട് ഐന്‍സ്റ്റീനെയാണൂ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വ്യക്തിത്വമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും യുഎസ്. പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഫ്രാങ്ക്‌ലിന്‍ ഡി.റൂസ് വെല്‍റ്റും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പട്ടികയിലാണ് 32 വയസ്സു വരെ മാത്രം ജീവിച്ച ബ്രൂസ് ലൂ ഉള്‍പ്പെട്ടത്. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയരായി നൂറു പേരുടെ പട്ടികയില്‍ പെട്ടിരുന്ന പലരുടെയും പേരുകള്‍ വിമര്‍ശന വിധേയമായെങ്കിലും ബ്രൂസ് ലീയുടെ കാര്യത്തില്‍ അത്തരത്തിലൊരു തര്‍ക്കവും ഉണ്ടായില്ല.

∙ ആഭ്യൂഹങ്ങൾ, കിംവദന്തികൾ

ബ്രൂസ് ലീ മരിച്ചതിനു പിന്നാലെതന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഭാര്യ ലിൻഡയ്ക്കു പുറമേ നടി ബെറ്റി ചോവുമായും ബ്രൂസ് ലീക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി ശക്തമായ പ്രചാരണം ഉണ്ടായി. ഇതോടെ ബ്രൂസ് ലീയുടെ മരണത്തിന് ഒരു വിഭാഗം ആരാധകർ ബെറ്റിയെ പഴിചാർത്തി. ബ്രൂസ് ലീയെ വേദനാ സംഹാരിയുടെ അവസാന ഡോസ് കുത്തിവച്ചത് ബെറ്റിയാണെന്നു നേരത്തേ വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ അവർ വിഷം ചേർത്തിരിക്കും എന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ബ്രൂസ് ലീ തീരുമാനിച്ചെന്നും അതിലുള്ള വിദ്വേഷമാണു കൃത്യത്തിനു കാരണമെന്നും കഥകൾ പ്രചരിച്ചു. ബ്രൂസ് ലീയപുടെ മരണത്തിൽ പകരം ചോദിക്കുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്ന ഒട്ടേറെ വധഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ തനിക്കു ലഭിച്ചിരുന്നതായി വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ബെറ്റി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നത്തെ രാത്രി നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചു നേരത്തേ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കൾക്കപ്പുറം ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാർ അവർ തയാറായില്ല!

ലഹരി ഉൽപന്നങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗമാണു ബ്രൂസ് ‌ലീക്കു വിനയായതെന്നാണു മറ്റൊരു കഥ. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ ഇതിനുള്ള സാധ്യത പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുന്നു. ഒരു പ്രാദേശിക ഗുണ്ടാത്തലവന്റെ സംഘവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പ്രതികാരമായിട്ടായിരുന്നു ബ്രൂസ് ലീയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു കഥ. ചലച്ചിത്ര സെറ്റുകൾക്കു നൽകിയിരുന്ന സംരക്ഷണത്തിന് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾക്കു ബ്രൂസ് ലീ പ്രതിഫലം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതായും ഇതിലുള്ള വിദ്വേഷം മൂലമാണു കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നും, അതല്ല കുങ്‌ഫു പാശ്ചാത്യരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള അമർഷം മൂലം ചൈനയിലെ കുങ്ഫു ആചാര്യന്മാരാണു കൃത്യം നടത്തിയതെന്നും അടക്കം പറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായി.

ലീയുടെ മരണത്തിലെ സംശയ നിഴൽ സ്വാഭാവികമായും വന്നുവീണ മറ്റൊരാളാണ് നിർമാതാവ് റെയ്മണ്ട് ചോ. ബ്രൂസ് ലീയും ചോയും ബിസിനസ് പങ്കാളികളായിരുന്നു. ഇരുവരും ചേർന്നു സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിയായ കോൺകോഡ് പ്രൊഡക്‌ഷൻസാണു ബ്രൂസ് ലീ ചിത്രങ്ങളായ വേ ഓഫ് ദ് ഡ്രാഗൺ, എന്റർ ദ് ഡ്രാഗൺ, ഗെയിം ഓഫ് ഡെത്ത് എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത വ്യക്തിബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും ബ്രൂസ് ലീയുടെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ കമ്പനി ചോവിന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലായി. മരണശേഷം ബ്രൂസ് ലീയുടെ സിനിമകൾ വിറ്റുകാശാക്കുന്നതും കമ്പനി പിടിച്ചെടുക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ചോ ബ്രൂസ് ലീയെ അപകടപ്പെടുത്തിയതാകുമെന്ന കഥയും ഓടിത്തുടങ്ങി.

ബ്രൂസ് ലീയുടെ മരണശേഷം ഗെയിം ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന ചിത്രവും (1978) ചോ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ബ്രൂസ് ലീ അഭിനയിച്ച 11 മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമാണു ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോഡി ഡ്യൂപ്പുകളെയും മറ്റു സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കിയത്. യഥാർഥ ജീവിതത്തിലെ ബ്രൂസ് ‌ലീയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു; അതും ഏറ്റവും മോശം എന്ന് ആളുകൾക്കു തോന്നുന്ന തരത്തിൽ!

∙ ജനകീയ ഹീറോ

സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഹീറോ ആയാണ് ബ്രൂസ് ലീയെ കണ്ടുവരുന്നത്. ആയോധന കലയിലെ അനന്യമായ പാടവം നിമിത്തം അഭ്രപാളികില്‍ അദ്ഭുതങ്ങള്‍ പലതു കാണിക്കുന്ന ബ്രൂസ് ലീക്ക് തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്ന യുവാക്കളുടെ മനസ്സുകളില്‍ പ്രത്യേക ഇടമുണ്ട്. ബ്രൂസ് ലീ സിനിമകള്‍ക്കു ഭാഷ ഒരിക്കലും തടസ്സമായില്ല. ലോകത്തെങ്ങും ഇന്നത്തെപ്പോലെ സബ് ടൈറ്റിലുകള്‍ പോലുമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ ഹൗസ് ഫുള്ളായി ഓടി. നിശ്ചിത ഇടവേളകളിള്‍ ബ്രൂസ് ലീ പടങ്ങള്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രദര്‍ശത്തിനെത്തുമ്പോഴും കാണികള്‍ക്കു പഞ്ഞമുണ്ടാകുന്നില്ല. യുവാക്കളും കുട്ടികളും ബ്രൂസ് ലിയെ മാതൃകയാക്കാനോ അനുകരിക്കാനോ ശ്രമിക്കുക പതിവാണ്. പലരും ആയോധന കലയുടെ ആരാധകരായി മാറി. ആയോധന കല അഭ്യസിക്കാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതാകട്ടെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കും അനുഗ്രഹമായി.

∙ ബ്രൂസിന്റെ വഴിയേ ബ്രണ്ടനും

ബ്രൂസ് ലീയുടെ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു രണ്ടു മക്കളും. മകന്‍ ബ്രണ്ടന്‍ ലീ പ്രശസ്ത നടനായിത്തീര്‍ന്നു. ബ്രണ്ടന് എട്ടു വയസ്സു പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ബ്രൂസ് ലീ മരിച്ചത്. മകനെ ആയോധന കല പരിശീലിപ്പിക്കാന്‍ ബ്രൂസ് ലീ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. സിനിമാ സെറ്റുകളില്‍ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഇത് ബ്രണ്ടനെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിച്ചു. തുടര്‍ന്നു പല സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1986ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ലെഗസി ഓഫ് റേജ്, 1991ല്‍ റിലീസ് ചെയ്ത ഷോഡൗണ്‍ ഇന്‍ ലിറ്റില്‍ ടോക്കിയോ, അടുത്ത വര്‍ഷം പുറത്തിറങ്ങിയ റാപ്പിഡ് ഫയര്‍ എന്നിവ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ച സിനിമകളാണ്.

1993ല്‍ ദ് ക്രോ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ബ്രണ്ടന്‍ ലീ അബദ്ധത്തില്‍ വെടിയേറ്റു മരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. മകള്‍ ഷാനന്‍ ലീയും ചലച്ചിത്ര രംഗത്തു പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. അച്ഛന്‍ മരിക്കുമ്പോള്‍ നാലു വയസ്സായിരുന്നു ഷാനന്റെ പ്രായം. അച്ഛനില്‍നിന്ന് ആയോധന കല പരിശീലിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അച്ഛന്‍ പരിശീലിപ്പിച്ച റിച്ചാര്‍ഡ് ബസ്റ്റിലോയില്‍നിന്നു പരിശീലനം നേടി. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ദശകങ്ങളില്‍ അഭിനയത്തില്‍ സജീവമായിരുന്നു.

