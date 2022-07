മലപ്പുറം ∙ വഖഫ് ബോര്‍ഡ് നിയമനങ്ങള്‍ പിഎസ്‌സിക്ക് വിടാനുള്ള തീരുമാനം പിന്‍വലിച്ചതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമ. മുഖ്യമന്ത്രി സമസ്തയ്ക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിച്ചെന്നു സമസ്‌ത പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു. തീരുമാനം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിയമനം പിഎസ്‌സിക്കു വിടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനല്‍കുമ്പോഴും പകരം സംവിധാനം എന്തെന്നു വ്യക്തമാക്കാത്തത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നിയമഭേഗഗതി കൊണ്ടുവരും മുൻപ് മുസ്‍ലിം സംഘടനകളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തണമെന്നും സമസ്ത അധ്യക്ഷന്‍ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ നല്‍കിയ വാഗ്ദാനം പാലിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതിനു ശേഷം സമരം വേണ്ടെന്നായിരുന്നു സമ‌സ്ത നിലപാട്. സമരം ഇല്ലാതെ തന്നെ സമസ്‌ത ആവശ്യം സാധിച്ചെടുത്തു. ഒരു ഘട്ടത്തിലും സമ‌സ്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.



English Summary: Waqf board appointments: CM kept his promise says Samastha