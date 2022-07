തൃശൂർ ∙ റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണു ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ യുവാവിന്റെ കുടുംബം. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയാണു യുവാവിന്റെ മരണത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നും സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ റോഡിലെ കുഴിയടച്ചെന്നും, ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതിചേർത്ത് കേസെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവാവിന്റെ കുടുംബം വാടാനപ്പള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി.

കൊടുങ്ങല്ലൂർ – ഗുരുവായൂർ ദേശീയപാതയിൽ തളിക്കുളം കച്ചേരിപ്പടിയിൽ റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണു ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു പഴഞ്ഞി അരുവായി ചെറുപനയ്‌ക്കൽ വീട്ടിൽ സനു സി.ജയിംസ് (29) ആണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു അപകടം.

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സനുവിന്റെ കുടുംബം അറിയിച്ചു. ആ പ്രദേശത്തെ റോഡിലെ കുഴിയടയ്ക്കണമെന്നതു നിരവധി നാളായി പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നിട്ടും ഒരു യുവാവിന്റെ ജീവൻ പൊലിയുന്നതു വരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാത്തുനിന്നുവെന്നും സനുവിന്റെ കുടുംബം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: Youth Thrown Off Bike Dies During Treatment; Family complaint against National Highways Authority