യുവാവിനെ കത്തിയും കരിങ്കല്ലും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചു; കാര്‍ കയറ്റി കൊല്ലാനും ശ്രമം: 4 പേർ പിടിയിൽ

പാലക്കാട്∙ യുവാവിനെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചും കരിങ്കല്ലു കൊണ്ടും ആക്രമിക്കുകയും കാര്‍ കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെ‌യ്‌ത കേസിൽ നാലംഗ സംഘം പിടിയിൽ. പാലക്കാട് പുതുപ്പള്ളിത്തെരുവ് സ്വദേശികളായ യുവാക്കളെയാണു ടൗണ്‍ സൗത്ത് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച ശേഷം രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ച നാലുപേരെയും വാഹനം പിന്തുടര്‍ന്നാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

നിരവധി കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ പുതുപ്പള്ളിത്തെരുവ് സ്വദേശി ഉബൈദുള്ള, സുഹൃത്തുക്കളായ മുഹമ്മദ് യൂസഫ്, ഫൈസൽ, മേപ്പറമ്പ് സ്വദേശി അർഷാദ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഉബൈദുള്ള വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത സ്ഥലം ഒഴിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തര്‍ക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥലം ഉടമയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ഷെഡ് പൊളിക്കാന്‍ നിഷാദ് എത്തിയെന്നു ഉബൈദുള്ള പൊലീസില്‍ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തർക്കസ്ഥലത്ത് എത്തിയ നിഷാദിനെ ഉബൈദുള്ളയും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്‍ന്ന് ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ച് തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം മര്‍ദനത്തിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് നിഷാദിനെ വീണ്ടും ആക്രമിച്ചതെന്നാണു പിടിയിലായവരുടെ മൊഴി.

പുതുപ്പള്ളിത്തെരുവിലെത്തിയ നിഷാദിനെ സംഘം ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. കത്തി ഉപയോഗിച്ചും കരിങ്കല്ലുകൊണ്ട് ആക്രമിച്ച സംഘം നിഷാദിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ നോക്കി. പ്രതികൾ ചേർന്ന് കഴുത്തിൽ ബെൽറ്റിട്ട് കാറിൽ കയറ്റാൻ ശ്രമമുണ്ടായി. ഇതിനിടയില്‍ നിലത്തുവീണ നിഷാദിനെ കാർ കയറ്റിക്കൊല്ലാനും സംഘം ശ്രമിച്ചു. സംഭവ സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് എത്തിയതോടെ പ്രതികൾ വാഹനത്തില്‍ രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പിന്തുടര്‍ന്ന പൊലീസ് സംഘം യുവാക്കള്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം തടഞ്ഞാണ് നാലുപേരെയും പിടികൂടിയത്. ഡോര്‍ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള നാലുപേരുടെയും ശ്രമം പൊലീസ് വിഫലമാക്കി. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

English Summary: Attempt to murder against Youth in Palakkad; 4 arrested