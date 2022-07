സുധാകരനും സതീശനും എതിരെ കേസെടുക്കണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും; എസ്പിക്ക് കൈമാറി

തിരുവനന്തപുരം∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും എതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ നൽകിയ പരാതിയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് നിർദേശം. ഡിജിപിക്ക് ലഭിച്ച പരാതി പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ സ്പെഷൽ സെൽ എസ്പിക്ക് കൈമാറി. കേസെടുക്കണോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് നിർദേശം.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമാനത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയത് വധശ്രമമാണന്നും അതിന്റെ ഗൂഢാലോചനയിൽ കെ.സുധാകരനും വി.ഡി.സതീശനും പങ്കെന്നാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പരാതി. സാധാരണയായി ഇത്തരം പരാതികൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പൊലീസിന് കൈമാറുന്നതാണ് രീതി. ഇതേ കേസ് പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് കൈമാറാതെയാണ് സ്പെഷൽ സെല്ലിന് കൈമാറിയത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

English Summary : DYFI Complaint: Case against VD Satheesan and K Sudhakaran handed over to SP