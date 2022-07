തൃശൂർ∙ കോട്ടേക്കാട് മദ്യപിച്ച് കാറോട്ട മത്സരം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ടാക്സി യാത്രക്കാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ. കാറുകൾ മത്സരിച്ച് ഓടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. മദ്യലഹരിയിൽ അമിത വേഗതയിൽ കാറുമായി പാഞ്ഞ ഷെറിൻ ആണ് പിടിയിലായത്. രണ്ടു കാറുകൾ മത്സരയോട്ടം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഇതിലെ ഒരു വാഹനം ടാക്സിയിൽ ഇടിച്ചത്.

ഇന്നലെ രാത്രി ഷെറിന്റെ വാഹനം ടാക്സിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് യാത്രക്കാരൻ പാടൂക്കാട് സ്വദേശി രവിശങ്കർ മരിച്ചിരുന്നു. രവിശങ്കറിന്റെ ഭാര്യയും മകളും കൊച്ചുമകളും ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴി‍ഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവർ.

ഷെറിനെ നാട്ടുകാരാണ് പൊലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഷെറിന്റെ വാഹനം പാഞ്ഞുവന്ന് ഇടിച്ചെന്ന് ടാക്സിയിലെ യാത്രക്കാരിയും മരിച്ച രവിശങ്കറിന്റെ ഭാര്യയുമായ മായ പറഞ്ഞു. ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ടും കാർ അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന് ഇടിച്ചുവെന്ന് ടാക്സി ഡ്രൈവർ രാജനും പറഞ്ഞു. അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാറിന്റെ ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നെന്ന് വൈദ്യപരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു.

English Summary : CCTV visuals of car racing which led to the death of a person out