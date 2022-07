‘അടുത്ത് ഇരിക്കരുത് എന്നല്ലേ, മടിയിൽ ഇരിക്കാല്ലോ’; കൊള്ളേണ്ടയിടത്ത് കൊണ്ടു വിദ്യാർഥികളുടെ ചോദ്യം

തിരുവനന്തപുരം∙ ‘അടുത്ത് ഇരിക്കരുത് എന്നല്ലേ, മടിയിൽ ഇരിക്കാല്ലോ’– സിഇടി (കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് തിരുവനന്തപുരം) കോളജിലെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് തടയാൻ ചിലർ ബെഞ്ച് വെട്ടിപൊളിച്ചതിനെതിരെ വിദ്യാർഥികളുടെ മൂർച്ചയേറിയ ചോദ്യം കൊള്ളേണ്ടയിടത്ത് കൊണ്ടു. റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അനധികൃതമായി നിർമിച്ച കാത്തിരുപ്പു കേന്ദ്രം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് ആധുനിക കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ കോർപറേഷൻ തീരുമാനിച്ചു.

ശ്രീകാര്യത്തെ എൻജിനീയറിങ് കോളജിന്റെ മതിലിനോട് ചേർന്ന് അലത്തറ, കട്ടേല ഭാഗത്തേക്കു പോകുന്ന സ്ഥലത്താണ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രം. ഒൻപതു വർഷം മുൻപ് റസിഡൻസ് അസോസിയേഷനാണ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രം നിർമിച്ചത്. പിഡബ്യുഡി അനുമതിയോടെയായിരുന്നില്ല നിർമാണം. ഏതാനും നാളുകൾക്കു മുൻപാണ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചത്. വലിയ ബെഞ്ചാണ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനെ വെട്ടിമുറിച്ചാണ് മൂന്നു സീറ്റുകളാക്കി മാറ്റിയത്.

സീറ്റുകൾ വെട്ടിമുറിച്ച ഫോട്ടോ ഒരു വിദ്യാർഥി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്നു രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിനി മനോരമ ഓൺലൈനോട് പറഞ്ഞു. ‘സീറ്റ് മുറിച്ചു മാറ്റി എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റ്. എന്നാൽ പിന്നെ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാം എന്നു കുട്ടികൾ വിചാരിച്ചു. അടുത്തിരിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ മടിയിലിരിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആരാണ് സീറ്റു മുറിച്ചു മാറ്റിയതെന്ന് അറിയില്ല. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അടുത്തിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ, ആ കാരണമല്ലാതെ മറ്റു കാരണങ്ങളില്ലെന്നാണ് മനസിലാക്കുന്നത്’–വിദ്യാർ‌ഥിനി പറയുന്നു.

‘മുൻപ് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് ആദ്യമാണ്. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആ നടപടിയോട് യോജിപ്പില്ല. അതു തെറ്റായ കാര്യമാണ്. ഇത്രയും പുരോഗമിച്ചെന്നു പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങൾ ക്ലാസിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നവരാണ്. വിദ്യാലയത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു കാര്യം പുറത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതു വിദ്യാർഥികൾക്കു പ്രശ്നമാണ്. ജനപ്രതിനിധികളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയും. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ ദുഷ്ടലാക്കോടെ ചെയ്തതായിരിക്കും. അതിനു നാട്ടുകാരെ മൊത്തം കുറ്റം പറയാൻ വിദ്യാർഥികളില്ല. നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ മനഃപൂർവം ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നടപടിയെ ശക്തമായി എതിർക്കും’–വിദ്യാർഥിനി പറഞ്ഞു.

ചിലരുടെ കപട സദാചാരത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത് സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് മറ്റൊരു വിദ്യാർഥി പറഞ്ഞു. 9 മണിക്കു ശേഷം പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും റോഡിൽ കണ്ടാൽ മോശമായ രീതിയിലാണ് ചിലരുടെ നോട്ടം. പൊലീസുകാർപോലും സദാചാര പൊലീസിനെ പോലെ പെരുമാറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും വിദ്യാർഥി പറഞ്ഞു.

പുതിയ ബസ് കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രം വരുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണെന്നു വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു. മൂന്നുപേര്‍ക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റിനേക്കാൾ ബെഞ്ച് ആണ് നല്ലതെന്നും അവർ പറയുന്നു. വിദ്യാർഥികളും നാട്ടുകാരും നേരത്തെയും പല പരാതികളും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വാർഡ് കൗൺസിലർ ബിന്ദു പറഞ്ഞു. കോളജിലെ യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്നും ബിന്ദു പറഞ്ഞു.

English Summary: Corporation interferes in moral policing against engineering students in thiruvananthapuram