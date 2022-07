നദിയിൽനിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു; പിന്നാലെ വയറുവേദന: പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ആശുപത്രിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ വയറുവേദനയെ തുടർന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനെ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് സുൽത്താൻപുർ ലോധിയിലെ പുണ്യനദിയായ കാലി ബെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വയറുവേദനയുണ്ടായത്.



മുഖ്യമന്ത്രി നദിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കോരിയെടുത്തു കുടിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പഞ്ചാബ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ ബാബ ബൽബീർ സിങ് സീചെവാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാളി ബെയ്ൻ വൃത്തിയാക്കിയതിന്റെ 22-ാം വാർഷികത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. പരിപാടിക്കിടെ നദിയിൽനിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി മടികൂടാതെ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്‌ഥാനത്തെ നദികളും അഴുക്കുചാലുകളും ശുചീകരിക്കാൻ സംസ്‌ഥാനവ്യാപക ക്യംപെയ്ന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന്‌ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Days after drinking water from Kali Bein, Punjab CM Bhagwant Mann in hospital