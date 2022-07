‘സുധാകരൻ പിണറായിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ആൾ; കരുണാകരന്റെ കാലിൽ വീണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു’

27 വർഷം മുൻപ് ട്രെയിനിൽ വച്ച് പിണറായി വിജയനെ വകവരുത്താൻ വാടക കൊലയാളികളെ നിയോഗിച്ച നേതാവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കേസിൽ പക്ഷേ, സുധാകരൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 27 വർഷം മുൻപ് ഉയർന്ന ആരോപണം ഇപ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അന്ന് രാജധാനി എക്സ്പ്രസിൽ നടന്നത് എന്താണ്? കണ്ണൂരിൽ നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വിമാനത്തിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധം വലിയ വിവാദമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അപായപ്പെടുത്താനെത്തിയ അക്രമികളെ തടയുകയായിരുന്നുവെന്നും വിമാന കമ്പനിയെ തന്നെ വലിയൊരു അപവാദത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നും വാദിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇ.പി.ജയരാജൻ. ഇപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെയും കേസെടുക്കണമെന്ന കോടതി നിർദേശം വന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമാനത്തിൽ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നതിന്റെ പേരിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ 2 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഇൻഡിഗോ വിമാനക്കമ്പനി 2 ആഴ്ചത്തെ വിമാന യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, അക്രമികളെ തടയുകയായിരുന്നുവെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ജയരാജന് വിമാനക്കമ്പനി 3 ആഴ്ചത്തെ യാത്രാ വിലക്കു പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജയരാജൻ ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിലുള്ള യാത്ര വേണ്ടെന്നു വച്ചു. എൽഡിഎഫ് കൺവീനറായി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതു മുതൽ ഇ.പി.ജയരാജനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വിവാദങ്ങളാണ്. എന്താണ് ഇ.പി.ജയരാജന് ഇതേപ്പറ്റിയെല്ലാം പറയാനുള്ളത്? ഇ.പി.ജയരാജൻ മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രൈമുമായി വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നു.

∙ പിണറായി വിജയനെ വകവരുത്താൻ മുൻപും വാടക കൊലയാളികളെ അയച്ച ആളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനെന്ന് താങ്കൾ പറയുകയുണ്ടായല്ലോ. എന്താണ് ആ പറയുന്നതിന് അടിസ്ഥാനം? വെറും രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം മാത്രമാണോ ?

ചണ്ഡിഗഡിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ് രാജധാനി എക്‌സ്‌പ്രസിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ 1995 ഏപ്രിൽ 12ന് ആണ് ട്രെയിനിൽ വച്ചു വെടിയേൽക്കുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ്. സംസ്‌ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ചടയൻ ഗോവിന്ദൻ, ചടയന്റെ ഭാര്യ, പിണറായി വിജയൻ, കോടിയേരി ബാലകൃഷ്‌ണൻ ഞാൻ എന്നിവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചാണു പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനു പോയത്. കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു ഡൽഹിയിലെത്തി. വിഷുവിനു നാട്ടിലെത്തത്തക്ക വിധമാണു ഞങ്ങൾ മടക്ക ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്‌തത്. പിണറായി മുംബൈ വഴിയാണു മടങ്ങിയത്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ, ഭാര്യ, രണ്ടു കുട്ടികൾ ശ്രീമതി ടീച്ചർ, അവരുടെ ഭർത്താവ്, തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള എം. വിജയകുമാർ, കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരെല്ലാം ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

തലേ ദിവസം തന്നെ രണ്ടു പേർ ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന കംപാർട്മെന്റിലൂടെ ഇടയ്‌ക്കിടെ വന്നു പോയിരുന്നു. കണ്ടാൽ പോക്കറ്റടിക്കാരാണെന്നു തോന്നും. ‘കള്ളന്മാരായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം, സാധനമെല്ലാം സൂക്ഷിക്കണം’ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരസ്‌പരം പറയുകയും ചെയ്‌തു. അവരെ ട്രെയിനിൽ തന്നെ തുടർച്ചയായി കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരുതി ട്രെയിനിലെ ടെക്‌നീഷ്യൻമാർ ആരോ ആണെന്ന്. പിറ്റേന്നു രാവിലെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിജയവാഡ സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി. മക്കളായ ജയ്‌സണും രാജുവും എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നു. ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാറായപ്പോൾ വീണ്ടും കയറി. അപ്പോഴും അവർ രണ്ടു പേരും ഞങ്ങൾക്കരികിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം ദിവസവും ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ റെയിൽവേ ജീവനക്കാരാണെന്നു തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു. ഒരാൾ വെള്ള പാന്റും വെള്ള ഷർട്ടുമാണു ധരിച്ചിരുന്നത്. അവരോട് സംസാരിച്ച് ഉറപ്പിക്കാനൊന്നും പോയില്ല. അവർ മലയാളികളാണോ എന്നുതന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു.

വിജയവാഡ കഴിഞ്ഞ് ഓങ്കോൾ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ മുഖം കഴുകാൻ കംപാർട്മെന്റിന്റെ കോറിഡോറിനടുത്തുള്ള വാഷ്‌ബേസിന് അരികിലേക്കു പോയി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഡോറിനുമിടയിൽ അറ്റൻഡർമാർ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിലാണ് അവർ ഇരുന്നിരുന്നത്.

ഞാൻ വാഷ്‌ബേസിനിലെ ടാപ് തുറന്നു കുനിഞ്ഞു വെള്ളം എടുക്കുകയായിരുന്നു. കുനിഞ്ഞതേ ഓർമയുള്ളൂ. വണ്ടിയാകെ കുലുങ്ങി തലകീഴായി മറിയുകയാണെന്നു തോന്നി. എസി കംപാർട്മെന്റിന് അകത്തേക്കുള്ള ഡോറിൽ ഞാൻ കൈവച്ചു തള്ളിയതും കംപാർട്മെന്റിനകത്തേക്ക് അലർച്ചയോടെ കമിഴ്‌ന്നു വീണു. ആ ശബ്‌ദം കേട്ടു രണ്ടു പേരും ഓടി. അതൊക്കെ പിന്നീട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ പറയുന്നതു കേട്ടതാണ്.

പിന്നെ ബോധം പൂർണമായി നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ഭാര്യയും മറ്റു സഹയാത്രികരും ഓടിയെത്തി നോക്കുമ്പോൾ രക്തം കണ്ടു. അവർ കരുതിയത് ട്രെയിൻ കൊള്ളക്കാർ ആരോ അടിച്ചുവെന്നാണ്. ചെയിൻ വലിച്ചു വണ്ടി നിർത്തിച്ചു. ടിടിഇ വന്നു. പത്തു കിലോമീറ്ററെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാണു വണ്ടി നിർത്തിയത്. ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാരിയായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡോക്‌ടർ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകി. പിന്നീട് ചെന്നൈ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ട്രെയിനിൽ തന്നെയാണ് ചെന്നൈ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. അതുകഴിഞ്ഞ് മലർ ആശുപത്രിയിലും ലണ്ടനിലുമെല്ലാം ചികിത്സ വേണ്ടി വന്നു. ആ വനിതാ ഡോക്‌ടറും ചെന്നൈ വരെ വന്നു. ആശുപത്രിയിൽ വച്ചു ബോധം വന്നപ്പോഴും ഞാൻ കരുതിയതു കൊള്ളക്കാരാരോ ചെയ്‌തതാണെന്നാണ്. പ്രതികളെ പിടിച്ചപ്പോഴാണു കെ.സുധാകരനും കൂട്ടരും നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും മുഴുവനായി അറിയുന്നത്. പിണറായി വിജയനായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞാണ് അക്രമികൾ ട്രെയിനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിരുന്നത്. പിണറായി ഇല്ലെന്നു കണ്ടതോടെ എന്നെ വകവരുത്താൻ നോക്കുകയായിരുന്നു. അന്നും സംഘത്തെ തയാറാക്കി തന്നെയാണു പിണറായിയെ വധിക്കാൻ സുധാകരനും കൂട്ടരും ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തവരല്ല. ഞങ്ങൾ അവരെ പോലെ കൊലയാളികളല്ല. മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെ പാർട്ടിയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി.

∙ സുധാകരൻ ആ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ?

ചെന്നൈ റെയിൽവേ പൊലീസ് ഡിവൈഎസ്പി ചാർജ് ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ സുധാകരന്റെ പേരുണ്ട്. ആ കേസ് ഇപ്പോഴും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. നരസിംഹ റാവുവിന്റെ ഭരണ കാലത്ത് ആന്ധ്ര സർക്കാരിനെ സ്വാധീനിച്ച് ആ കേസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയായിരുന്നു. വെടിവച്ചവരെ ശിക്ഷിച്ചു. ഗൂഢാലോചന കേസ് പെൻഡിങ്ങിൽ വച്ചു. അതിൽ സുധാകരനുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം കോടതിയിൽ ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്ത സ്വകാര്യ അന്യായവും നിലവിലുണ്ട്.

∙ വിമാനത്തിലെ അക്രമ സംഭവത്തിൽ താങ്കൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള കോടതി നിർദേശത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ?

കേസെടുക്കാനുള്ള നിർദേശം കോടതിയുടെ സ്വാഭാവിക നടപടിയാണ്. മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിക്കു മുൻപാകെ ഒരു പരാതി എത്തിയാൽ അത് അന്വേഷിക്കാൻ പൊലീസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ് കോടതി നടപടി ക്രമം. അതു മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കോടതി നിർദേശം തിരിച്ചടിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണ്. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കും. തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കേസിനെ ഭയമില്ല. കോൺഗ്രസുകാർ കേസും കോടതിയുമായി നിരാശരായി ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അവർ കോടതിയിലും പോകും അക്രമവും നടത്തും. അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി.

വിമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനുമാണ്. അവർക്ക് അക്രമത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ന്യായമായും നിരീക്ഷിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അവർക്കെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

∙ വിമാനത്തിൽ അക്രമം തടയാൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്നാണ് താങ്കളുടെ വാദം. മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ 2 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിലായി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. അവർക്ക് വിമാനക്കമ്പനി 2 ആഴ്ചത്തെ യാത്രാവിലക്കും താങ്കൾക്ക് 3 ആഴ്ചത്തെ യാത്രാവിലക്കുമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ ചെയ്ത കുറ്റത്തേക്കാൾ കടുപ്പമാണ് താങ്കൾ ചെയ്തതെന്നല്ലേ ഇതിൽ നിന്നു ജനങ്ങൾക്കു ബോധ്യപ്പെടുക ?

എന്നോട് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഇൻഡിഗോക്കാർ. എന്റെ ഭാഗം അവർ കേട്ടില്ലല്ലോ. തെറ്റായ നിലപാടാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത്. അതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു നിലപാടിലേക്ക് അവർ എത്തിയത്. ഇൻഡിഗോ അതിന്റെ നിലവാരം വിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണു ഞാൻ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിഗോ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഞാനും തീരുമാനിച്ചത്.

∙ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.എസ്.ശബരിനാഥന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെ, പൊലീസ് നടപടി വിമർശിക്കപ്പെടുകയാണല്ലോ ?

ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നതും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതുമെല്ലാം കോടതിയുടെ വിവേചനാധികാരമാണ്. അതൊന്നും വിമർശനത്തിനു വിധേയമാക്കേണ്ടതല്ല. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിവു മുഴുവൻ ശേഖരിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ്. ശബരിനാഥനാണ് അക്രമം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് എന്ന് ഇപ്പോഴാണു മനസ്സിലായത്. അദ്ദേഹത്തിനു പിന്നിലും ചിലരുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സ്വീകരിക്കേണ്ട വഴിയാണോ. ഇതൊരു ഭീകര പ്രവർത്തനമല്ലേ. കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ അതു വരേണ്ടിയിരുന്നതല്ലേ. ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നതിനെയും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനെയും ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നില്ല. വിഷയം ഗൗരവമേറിയതാണ്.

∙ വിമാനത്തിലേത് വെറും പ്രതിഷേധമായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വാദം ‌? അതിന്റെ ആശയം തന്റേതാണെന്ന് ശബരിനാഥൻ പറയുന്നുമുണ്ട്.

ശബരിനാഥനെതിരെ തെളിവുകൾ ഓരോന്നായി വരികയല്ലേ. അവിടെ പൊലീസ് ധൃതി കാട്ടാതെ സമാധാനം പാലിച്ചു നിന്നാലുള്ള അവസ്ഥയെന്താണ്. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കേണ്ട എന്നല്ലേ ആ പറയുന്നതിന് അർഥം വരിക. ധൃതി പിടിച്ചു എന്നു പറയുന്നവർ അർഥമാക്കുന്നത് നടപടി പാടില്ലെന്നാണ്.

എത്ര ഗുരുതരമായ തെറ്റാണു ചെയ്തത്. വിമാനമെന്നു പറയുന്നത് പ്രത്യേകമായൊരു യാത്രാ രംഗമല്ലേ. അവിടം സമരവേദിയാക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്. വിമാന ജീവനക്കാർ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും വിമാനത്തിനകത്തല്ലല്ലോ വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തല്ലേ സമരം ചെയ്യാറ്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാനായി അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്ന വിമാനത്തിൽ ക്രമിനിൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള 3 പേരെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു നൽകി കയറ്റി വിടുക, അതിനു തീരുമാനമെടുക്കുക, പ്രചാരം നൽകുക... എത്ര തെറ്റായ നടപടിയാണ് ഇതെല്ലാം. ആ നടപടിയെ അപലപിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്. തീവ്രവാദം ഒരാളുടെ തെറ്റായ നടപടിയായാൽ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുമോ. ബോംബ് നിർമാണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കുമോ.

ഭീകരവാദികളുടെ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് ശബരിനാഥൻ സ്വീകരിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപായപ്പെടുത്താൻ വിമാനത്തിൽ കയറിയത് ഭീകര പ്രവർത്തനമാണ്. അതിനോട് അയവുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ? യഥാർഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലേ അപലപിക്കേണ്ടത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും കയറുന്ന വിമാനത്തിൽ ആരെങ്കിലും അക്രമം കാണിക്കാൻ പോയാൽ എന്തായിരിക്കും കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട്. അത് നല്ല ആശയമാണ് എന്നാണോ പറയുക.

∙ പൊലീസിന്റെ നീക്കങ്ങൾ പലതും സർക്കാരിനു തിരിച്ചടിയായി തീരുന്ന നിലയുണ്ടോ? പൊലീസ് നയത്തിൽ തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമാണോ?

പൊലീസ് നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീഴ്ചകളുണ്ടാകുന്നുവെന്നു പറയാനാവില്ല. പഴയ കാലത്ത് പല കേസുകളും ഫലപ്രദമായി അന്വേഷിച്ചിരുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിന്റെയും സാമ്പത്തിക ശക്തികളുടെയും ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്. ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ നീതി നിഷേധത്തിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടരുത് എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. പൊലീസ് സംവിധാനത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താനോ തെറ്റായ വഴികളിലേക്കു തിരിക്കാനോ ആരെയും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ നിലപാടോടെയാണ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലും ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു മുന്നോട്ടു പോവുക എന്ന നയം സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്.

∙പി.ശശി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ ചുമതലയേറ്റ ശേഷം വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെയാണ് കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണമുണ്ടല്ലോ?

ഞങ്ങൾക്ക് പകയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് സുധാകരനോടല്ലേ വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നടന്നവനല്ലേ. സുധാകരൻ ഭീരുവാണ്. ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തെയും കൊണ്ടേ നടക്കൂ. പൊലീസ് നയത്തിലൊന്നും ഒരു വീഴ്ചയുമില്ല. പൊലീസ് ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാ പരാതികളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. സൈബർ വിങ് വളരെ ശക്തമാണ്. കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ ആധുനിക മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശബരിനാഥ് കുടുങ്ങിയത്. ഇതുവരെ മിണ്ടാതെ നടക്കുകയായിരുന്നില്ലേ. ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു വന്നതോടെയല്ലേ ഏറ്റെടുത്തത്.

എല്ലാ കേസുകളും തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണ്. കുറ്റവാളികൾ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന ബോധ്യം ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇടയിലുണ്ട്. അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് കുറ്റവാളികളെ രക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് അതിനു മാറ്റം വന്നു. ജനകീയ സേനയായി പൊലീസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൊലീസിന്റെ ക്രൂരതയുടെ മുഖം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ചിലർ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ, ന്യായമായ നിലയിൽ പൊലീസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്.

∙ പൊലീസിന് എകെജി സെന്ററിനു നേരെയുണ്ടായ ബോംബേറു കേസിൽ തുമ്പൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ? താങ്കൾ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത നാടകമാണ് അതെന്നാണ് കെ.സുധാകരൻ പറയുന്നത്?

നിലവാരമുള്ള വർത്തമാനമല്ല കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അതിനൊന്നും മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ല. കണ്ണൂർ ഡിസിസി ഓഫിസിൽ ബോംബ് നിർമിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സുധാകരൻ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റായ കാലത്തല്ലേ. ബോംബ് നിർമിച്ചില്ലേ, ഇന്ത്യാടുഡേയിൽ ബോംബെടുത്തു കാണിക്കുന്ന പടം വന്നില്ലേ. നാൽപാടി വാസുവിനെ വെടിവച്ചു കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് സുധാകരനല്ലേ. സുധാകരൻ ആ കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു. കെ.കരുണാകരന്റെ കാലിൽ വീണു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടല്ലേ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിക്കിട്ടിയത്.

എകെജി സെന്ററിനു ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിന്റെ അന്വേഷണം നല്ല നിലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രതികളെ കുറിച്ച് ഏകദേശ ധാരണയുണ്ട്. ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ അക്രമമാണത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, കെഎസ്‌യു പിള്ളേരെയാണ് കോൺഗ്രസ് അതിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ക്രിമിനൽ സ്വഭാവത്തിലേക്കാണു വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് നാശത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണ്. കോൺഗ്രസുകാരിൽ പലരെയും ബിജെപി ലക്ഷ്യമിട്ടു കഴിഞ്ഞു.

∙ സർക്കാരിന് ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിൽ നിന്നു പരിപൂർണ പിന്തുണ കിട്ടുന്നുണ്ടോ?

ജനാധിപത്യ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവത്തിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. അവർ തുടർന്നു വരുന്ന ചില പ്രത്യേക രീതികളുണ്ടായിരുന്നു. മുൻ സർക്കാരുകളിൽ പലതും അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തിരുന്നില്ല. ബ്യൂറോക്രസിയുടെ സമ്മർദങ്ങൾക്കു വഴങ്ങി, അവരുടെ നയങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങി ദുർബലപ്പെട്ടു പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം കേരളത്തിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ജനങ്ങളിൽ എത്തേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും എത്തിയില്ല.

ബ്യൂറോക്രസി ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന ശക്തിയായി തീരാൻ പാടില്ല. അത് അഴിമതിക്ക് ഇടയാക്കും. മുൻകാല സ്ഥിതികൾ പരിശോധിച്ച് അഴിമതി രഹിതമായ ഭരണം നടപ്പിലാക്കണം. അതിനു കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നുണ്ട്.അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും വിളിച്ചു ചേർത്ത് ജനകീയ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയത്.

ഗുരുതരമായ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ശക്തമായ നിയമനടപടികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. ഈ രണ്ടു വഴിയും സ്വീകരിച്ചാണ് സർക്കാർ പോകുന്നത്. കട്ടപിടിച്ച ജീർണതകൾ തുടച്ചുമാറ്റാൻ കുറച്ചു സമയമെടുക്കും. മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

