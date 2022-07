‘കലികാലം, നാളെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും’; സസ്പെൻഷനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി നുസൂർ

തിരുവനന്തപുരം∙ സംഘടനാ മര്യാദ ലംഘിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് വിധേയനായതിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ.എസ്.നുസൂർ. ‘കലികാലം’ എന്നാണ് നുസൂർ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്.‘മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അച്ചടക്കനടപടി കണ്ടു. നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ കാണും’ എന്നും നുസൂർ അറിയിച്ചു.

സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ എസ്.എം.ബാലു, എൻ.എസ്.നുസൂർ എന്നിവരെ സസ്പെൻഡു ചെയ്തത്. പാലക്കാട് ചിന്തിൻ ശിബിരത്തിൽ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയുടെ മോശം പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം വിവാദമാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ഇരുവർക്കുമെതിരെ ദേശീയ കമ്മിറ്റി അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക ഗ്രൂപ്പിൽ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.എസ്.ശബരീനാഥൻ നടത്തിയ ചാറ്റ് പുറത്തുവിട്ട സംഭവത്തിൽ ഇവർക്കു പങ്കുള്ളതായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ദേശീയ കമ്മിറ്റിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

