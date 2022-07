തിരുവനന്തപുരം ∙ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിനു പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയേക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനെയും ഉള്‍പ്പെടുത്താൻ പൊലീസിന്റെ നീക്കം. കെ.എസ്.ശബരീനാഥനു പുറമെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ സന്ദേശം അയച്ച മറ്റു യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം, പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ തള്ളിയിട്ടതിന് കോടതി നിർദേശപ്രകാരം കേസെടുത്തെങ്കിലും ഇ.പി.ജയരാജനെ ഉടന്‍ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷണത്തില്‍ ഇടപെടുന്നുവെന്നും ഇടത് സംഘടനാ നേതാവായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെക്കൊണ്ട് കേസ് അന്വേഷിപ്പിക്കുന്നത് അട്ടിമറിക്കാനെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ വിമാനത്തിലെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഗൂഡാലോചനയില്‍ കെ.സുധാകരനും വി.ഡി.സതീശനും പങ്കെന്നാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പരാതി. ഡിജിപിക്ക് ലഭിച്ച പരാതി ആദ്യം പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ സ്പെഷല്‍ സെല്ലിനും പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരം കമ്മിഷണര്‍ക്കും കൈമാറി. നിലവിലെ വിമാന പ്രതിഷേധ കേസുകള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന വലിയതുറ പൊലീസിന് കമ്മിഷണര്‍ ഇതു കൈമാറും.

ഇതോടെ, ശബരീനാഥനെതിരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഗൂഢാലോചനക്കേസിന്റെ തുടര്‍ച്ചയെന്ന നിലയില്‍ കെ.സുധാകരന്റെയും വി.ഡി.സതീശന്റെയും പങ്ക് അന്വേഷിക്കാനാണ് പൊലീസ് ഒരുങ്ങുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ പ്രത്യേക കേസ് എടുത്തേക്കില്ല. അതേസമയം, യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ സന്ദേശം അയച്ച മറ്റു യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെയും നോട്ടിസ് നല്‍കി വിളിപ്പിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും.

പൊലീസ് നടപടി ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന ആരോപണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവര്‍ത്തിച്ചു. ഇ.പി.ജയരാജനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തെങ്കിലും അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടില്ല. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ക്കെതിരെയെടുത്ത കേസിനു ബദലായി ലഭിച്ച പരാതിയായതിനാല്‍, പരാതിക്കാരുടെ മൊഴി വിശദമായെടുത്ത ശേഷമേ തുടർ നടപടി ഉണ്ടാകൂ. അതിനാല്‍ ഇ.പി.ജയരാജനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പഴ്സനല്‍ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളേയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ അടുത്ത ആഴ്ചയേ തീരുമാനമാകൂ.

English Summary: Police may include KPCC presiden and opposition leader to the enquiry