കൊച്ചി∙ കളമശേരിയിൽ ബൈക്ക് മെട്രോ പില്ലറിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി യുവാവ് മരിച്ചു. രണ്ടു പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ആലപ്പുഴ ചേർത്തല കടയ്ക്കരപ്പള്ളി പുത്തൻതറ സ്വദേശി ശ്യാം മനോഹരൻ (25) ആണ് മരിച്ചത്. കടയ്ക്കരപള്ളി സ്വദേശികളായ വലിയ തറയിൽ ഋഷി ധർമജൻ (20), കുടിയഞ്ചേരി സേതു ചന്ദ്രസേനൻ (25) എന്നിവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.



ഇന്നലെ രാത്രി 11 ന് ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തേക്കു പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. മെട്രോ പില്ലറിനുണ്ടായ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേ‍ഡുകളിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ശ്യാമിനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെ മരിച്ചു. പരുക്കേറ്റ ഇരുവരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: One killed in bike accident at Kalamassery