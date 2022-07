ഓടുന്ന ട്രെയിന് പാലത്തിൽവച്ച് തീപിടിച്ചു; പുഴയിലേക്ക് ചാടി യുവതി– വിഡിയോ

ബോസ്റ്റൺ ∙ ഓടുന്നതിനിടെ പാലത്തിന്റെ നടുവില്‍വച്ച് തീപിടിച്ച ട്രെയിനിൽനിന്ന് യാത്രക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. യുഎസ് നഗരമായ ബോസ്റ്റണിലാണ് സംഭവം. തീപിടിച്ച ട്രെയിനിൽനിന്ന് പ്രാണരക്ഷാർഥം യാത്രക്കാർ പുറത്തേക്കു ചാടുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു യാത്രക്കാരി പുഴയിലേക്കു ചാടി. ഇവർ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

തീ പിടിക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നൂറോളം യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. അപകടം മനസ്സിലാക്കി ട്രെയിന്‍ നിര്‍ത്തിയതോടെ യാത്രക്കാര്‍ ജനലിലൂടെ പുറത്തുചാടുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ഒരു സ്ത്രീ പാലത്തില്‍നിന്നും പുഴയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നതും നീന്തി രക്ഷപ്പെടുന്നതും വിഡിയോയില്‍ കാണാം. ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരെ പൂർണമായും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും അപകടത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ട്രെയിനിലെ ഇരുമ്പുപാളികൾ ഉരഞ്ഞാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് സൂചന. അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.

English Summary: US train catches fire, passengers leap out of windows, jump into river