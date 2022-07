സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനു ശുപാർശ; ഡൽഹിയിൽ എഎപി – ലഫ്.ഗവർണർ പോര്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹിയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ലഫ്.ഗവർണർ വി.കെ.സക്സേനയും തമ്മിലുള്ള പോരു മുറുകുന്നു. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിന് സിംഗപ്പുർ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനു പിന്നാലെ, ഡൽഹി സർക്കാരിലെ രണ്ടാമനായ മനീഷ് സിസോദിയയെ ഉന്നമിട്ട് പുതിയ മദ്യനയത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഗവർണർ ശുപാർശ ചെയ്തു. ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും കാറ്റിൽപ്പറത്തുന്നതാണ് ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയമെന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സക്സേന സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തത്.

ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ മനീഷ് സിസോദിയയാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം, അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിന്റെ ജനപ്രീതി കുത്തനെ ഉയരുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുള്ള ഭയവും ആശങ്കയുമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്ന് മനീഷ് സിസോദിയ പ്രതികരിച്ചു. ആംആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഇനിയും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉയർന്നുവരുമെന്നും സിസോദിയ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘മോദിക്ക് കേജ്‍രിവാളിനെ ഭയമാണ്. സത്യത്തിൽ മോദിയെ ആൾക്കാർക്ക് താൽപര്യമില്ലാതായി. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയത്രയും കേജ്‌രിവാളിലാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം ആംആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം വർധിക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയും കൂടുതൽ കേസുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ, ഒരു തടവറയ്ക്കും കേജ്‍രിവാളിനെയും എഎപിയെയും തടയാനാകില്ല’ – സിസോദിയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

നേരത്തെ, ഓഗസ്റ്റിൽ സിംഗപ്പുരിൽ നടക്കുന്ന മേയർമാരുടെ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിനെ അയയ്ക്കണമെന്നുള്ള ‍ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ നിർദേശം ലഫ്. ഗവർണർ തള്ളിയിരുന്നു. മേയർമാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്‍‍വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സന്ദർശനത്തിനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. ലഫ്. ഗവർണറുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഎപി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.\

