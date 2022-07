തുമ്പായി സിസിടിവി ദൃശ്യം; മലയാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ 4 പേർ പിടിയിൽ

സേലം/കൊച്ചി ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ ധർമപുരിയിൽ രണ്ടു മലയാളികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ. സേലം, ഗോപിചെട്ടിപാളയം സ്വദേശികളാണ് ചെങ്കോട്ട കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരും പ്രതികളും ഒരുമിച്ചുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരുന്നു. നാല് പേരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കാൻ അന്വേഷണംസംഘം അപേക്ഷ നൽകും.

ഇറിഡിയം വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളാണു കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നു സംശയിക്കുന്നതായി ധർമപുരി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കലൈസെൽവൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. എറണാകുളം വരാപ്പുഴ വലിയവീട്ടിൽ ശിവകുമാർ (50), തിരുവനന്തപുരം കുന്നുകുഴി ഷൈൻ വില്ലയിൽ നെവിൽ ജി.ക്രൂസ് (58) എന്നിവരെയാണു 19നു രാവിലെ പെരിയല്ലി വനമേഖലയോടു ചേർന്ന റോഡരികിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

തന്നെ ചിലർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശിവകുമാർ ഒരു മാസം മുൻപു മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. സേലത്തെ ഹോട്ടലിൽ എത്തി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേരാണു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതെന്നാണു പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

