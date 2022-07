മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിനിടെ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതി: കേസുകൾ എടിഎസിന് കൈമാറും

പട്ന ∙ ഫുൽവാരി ഷെരീഫ് തീവ്രവാദ കേസുകൾ ബിഹാർ ഭീകര വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിനു (എടിഎസ്) കൈമാറാൻ പട്ന പൊലീസ്. കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന 22 പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ പട്ന പൊലീസിനു കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എടിഎസ് കേസ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് പട്ന എസ്എസ്പി എം.എസ്.ധില്ലൻ ഡിജിപിക്ക് കത്തു നൽകിയത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പട്ന സന്ദർശനത്തിനിടെ ആക്രമണത്തിനു പദ്ധതിയിട്ടെന്നാണ് കേസ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു കേസുകളാണ് ഫുൽവാരി ഷെരീഫ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യ കേസിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധമുള്ള നാലു പേർ പിടിയിലായി. 26 പേർക്കെതിരെയാണ് കേസ്.

പട്ന പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ ബിഹാറിൽ വ്യാപക റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയിട്ടും 22 പേരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മറ്റൊരു കേസിൽ ‘ഗസ്‌വ– ഇ ഹിന്ദ്’ തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ സ്ലീപ്പർ സെൽ അംഗം താഹിറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

