ഓഗസ്റ്റ് 13നും 15നും ഇടയിൽ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തൂ; ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവിന്റെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് 13നും 15നും ഇടയിൽ വീടുകളിൽ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്താനോ പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ഉയർത്തിയ ആദ്യത്തെ ത്രിവർണ പതാകയുടെ ചിത്രവും ത്രിവർണ പതാകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമിതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



‘ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ‘ഹർ ഘർ തിരംഗ’ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താം. ഓഗസ്റ്റ് 13നും 15നും ഇടയിൽ വീടുകളിൽ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തുകയോ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഇത് ദേശീയ പതാകയുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കും’– പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിനിടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്കായി ഒരു പതാക സ്വപ്നം കണ്ട എല്ലാവരുടെയും ധീരതയും പ്രയത്നവും ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നിറവേറ്റുന്നതിനും അവർ സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്’– പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: PM Modi urges people to hoist tricolour at home between August 13-15