വിദ്യാർഥികളുടെ ചുംബന വിഡിയോ വൈറലായി; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

മംഗളൂരു∙ കോളജ് വിദ്യാർഥികള്‍ സ്വകാര്യ ഫ്ലാറ്റിൽ വച്ച് ചുംബിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ വൈറലായതിനു പിന്നാലെ പൊലീസ് ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കർണാടകയിലെ പ്രമുഖ കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളായ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ചുംബിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ആണ് പുറത്തുവന്നത്. രണ്ടു വിദ്യാർഥികളും യൂണിഫോമിലാണ്.



വിദ്യാർഥികൾ ചുംബന മത്സരം നടത്തിയിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ തയാറാക്കിയ വിദ്യാർഥിയെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ആറുമാസം മുൻപ് സ്വകാര്യ ഫ്ലാറ്റിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. വിദ്യാർഥികളിലൊരാൾ ഒരാഴ്ച മുൻപ് വാട്‌സാപ്പിൽ വിഡിയോ ഇട്ടതോടെ വൈറലാവുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ, കോളജ് അധികൃതർ വിദ്യാർഥികളെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. കോളജ് അധികൃതരോ രക്ഷിതാക്കളോ ഇതുവരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എൻ.ശശികുമാർ പറഞ്ഞു. ചുംബന മത്സരത്തിനിടെ വിദ്യാർഥികൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Student Detained After Kissing Video Goes Viral In Karnataka