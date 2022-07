തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്‍ക്കു കൂടി മങ്കിപോക്‌സ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചു. ജൂലൈ ആറിന് യുഎഇയിൽ നിന്ന് എത്തിയ മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ 35 വയസ്സുകാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്

ജൂലൈ 13ന് പനി തുടങ്ങി. ജൂലൈ 15ന് ശരീരത്തില്‍ പാടുകള്‍ കണ്ടു. യുവാവ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. രോഗിയുമായി അടുത്ത സമ്പര്‍ക്കത്തിലുള്ളവരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി.

ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മങ്കിപോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി. മങ്കിപോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായി തുടരുന്നു.



English Summary: Third case of Monkeypox confirmed in Kerala