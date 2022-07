രാജി തീരുമാനം മാറ്റി യുപി മന്ത്രി; യോഗിക്ക് ആശ്വാസം: ഇടപെട്ട് കേന്ദ്രനേതൃത്വം

ലക്നൗ∙ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച ഉത്തർപ്രദേശ് ജൽ ശക്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി ദിനേശ് ഖതിക് സ്ഥാനത്ത് തുടരും. വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് രാജി വയ്ക്കില്ലെന്നും മന്ത്രിയായി തുടരുമെന്നും അറിയിച്ചത്.

ദലിതനായതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും തന്റെ വകുപ്പിൽ അഴിമതി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചാണ് ദിനേശ്, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്. പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ അറിയിച്ചു. അഴിമതിക്കാരെ ഒരു തരത്തിലും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കാൻ തയാറാകാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനാൽ നടപടിയുണ്ടാകും. താനും ജോലികൾ തുടരുമെന്ന് ദിനേശ് അറിയിച്ചു. ഗവർണർക്കും ദിനേശ് രാജിക്കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമത്തിലും രാജിക്കത്ത് പ്രചരിച്ചതോടെ സംഭവം വലിയ ചർച്ചയായി. ഡൽഹിയിലെത്തിയ ദിനേശ് മുതിർന്ന നേതാക്കളെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം റദ്ദാക്കിയ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായ ബ്രജേഷ് പഥക് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയതിന് 5 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുഖ്യമന്ത്രി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണവുമായി ദിനേശും രംഗത്തെത്തിയത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലായതോടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെടുകയും ദിനേശിന്റെ രാജി ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

English Summary: Uttar Pradesh minister Dinesh Khatik will continue on his post