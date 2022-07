കൊല്‍ക്കത്ത∙ ബംഗാളിലെ അധ്യാപക നിയമന അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി), സിനിമാ നടി കൂടിയായ അര്‍പ്പിത മുഖര്‍ജിയുടെ വീട്ടില്‍നിന്ന് 20 കോടിയോളം രൂപ കണ്ടെടുത്തതോടെ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത് അര്‍പ്പിതയും അറസ്റ്റിലായ തൃണമൂല്‍ മന്ത്രി പാര്‍ഥ ചാറ്റര്‍ജിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം.

വെള്ളിയാഴ്ച ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ രണ്ട് മന്ത്രിമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒരു ഡസനോളം ആളുകളുടെ വീടുകളിലാണ് ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മന്ത്രി പാര്‍ഥ ചാറ്റര്‍ജിയുടെ അടുത്ത സൃഹൃത്തായ അര്‍പ്പിത മുഖര്‍ജിയുടെ വസതിയില്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ 20 കോടിയോളം രൂപ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കു വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്.

പാര്‍ഥ ചാറ്റര്‍ജിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തും അനുയായിയുമെന്നാണ് അര്‍പ്പിത മുഖര്‍ജിയെ ഇഡി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഏതാനും ബംഗാളി, ഒഡിയ, തമിഴ് സിനിമകളില്‍ ചെറിയ വേഷങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള അര്‍പ്പിത പാര്‍ഥ ചാറ്റര്‍ജിയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് പുലര്‍ത്തിയിരുന്നത്. അര്‍പ്പിതയുടെ വീട്ടില്‍ പാര്‍ഥ ചാറ്റര്‍ജി നിത്യസന്ദര്‍ശകനായിരുന്നുവെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബംഗാള്‍ സൂപ്പര്‍താരം പ്രൊസെന്‍ജിത് ചാറ്റര്‍ജിയോടൊപ്പം രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലും ഇവര്‍ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2019-ലും 2020-ലും പാര്‍ഥ ചാറ്റര്‍ജിയുടെ ദുര്‍ഗ്ഗാ പൂജാ കമ്മറ്റിയുടെ നക്തല ഉദയന്‍ സംഘത്തിന്റെ പ്രമോഷണല്‍ ക്യാംപെയ്‌നുകളില്‍ അര്‍പ്പിത സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു. കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുര്‍ഗ്ഗാപൂജ കമ്മിറ്റികളിലൊന്നാണ് പാര്‍ഥ ചാറ്റര്‍ജിയുടെ കമ്മിറ്റി. പാര്‍ഥ ചാറ്റര്‍ജിയുടെ വീട്ടില്‍ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ റെയ്ഡിനൊടുവിലാണ് ഇഡി അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 23 മണിക്കൂറിലേറെയാണ് പാര്‍ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ എത്തി പാര്‍ഥ ചാറ്റര്‍ജിയെ പരിശോധനകള്‍ക്ക് വിധേയമാക്കി.

സ്‌കൂള്‍ സര്‍വീസ് കമ്മിഷന്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമാകാം റെയ്ഡില്‍ കണ്ടെടുത്തതെന്നാണു കരുതുന്നതെന്നു ഇഡി പത്രക്കുറിപ്പില്‍ വിശദീകരിച്ചു. 2000, 500 രൂപ നോട്ടുകളുടെ കെട്ടുകളാണു പിടിച്ചെടുത്തത്. നോട്ടെണ്ണല്‍ യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പണം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താന്‍ ഇഡി ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സഹായം തേടിയിരുന്നു.

ഇരുപതോളം മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. മറ്റൊരു മന്ത്രി പരേഷ് സി.അധികാരി, മണിക് ഭട്ടാചാര്യ എംഎല്‍എ തുടങ്ങിയവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലും റെയ്ഡ് നടന്നു. നേരത്തേ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന പാര്‍ഥ ചാറ്റര്‍ജിയെ ആരോപണങ്ങളെ തുടര്‍ന്നു വ്യവസായ വകുപ്പിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ബിജെപിയുടെ തന്ത്രമാണ് ഇഡി റെയ്‌ഡെന്നു തൃണമൂല്‍ പ്രതികരിച്ചു. ബംഗാളിലെ അധ്യാപക നിയമന അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സിബിഐ പാര്‍ഥ ചാറ്റര്‍ജി, പരേഷ് സി.അധികാരി എന്നിവരെ മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

