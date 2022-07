സംഘർഷം; മേശകളും കസേരകളും തള്ളിയിട്ടു, പത്തനംതിട്ട നഗരസഭാ കൗൺസിൽ യോഗം പിരിച്ചുവിട്ടു

പത്തനംതിട്ട∙ എല്‍ഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട നഗരസഭാ കൗൺസിൽ യോഗം ഭരണപക്ഷ, പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിലർമാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. നഗരമധ്യത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്തെ കൗൺസിലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അനധികൃത മണ്ണ്, പാറ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം ബഹളം തുടങ്ങിയത്. നഗരസഭാധ്യക്ഷന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് മണ്ണുകടത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.

നഗരസഭാ കൗൺസിൽ ഹാളിലെ മേശകളും കസേരകളും കൗൺസിലർമാർ തള്ളിയിട്ട നിലയിൽ

ഭരണപക്ഷത്തെ തന്നെ മറ്റൊരു കൗൺസിലറുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീടുവയ്ക്കാനുള്ള സഹായം നൽകിയതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. മണ്ണുകടത്ത് വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭരണപക്ഷത്തെ കൗൺസിലർ തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷാവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടത്. നഗരസഭാ കൗൺസിൽ ഹാളിലെ മേശകളും കസേരകളും കൗൺസിലർമാർ തള്ളിയിടുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ യോഗം പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.

