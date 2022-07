വിവാദങ്ങളില്‍ സിപിഐയുടെ ‘മഹാമൗനം’; സിപിഎമ്മിന് കീഴ്പ്പെട്ടെന്ന് സമ്മേളന പ്രതിനിധികളും!

സമീപകാലത്തെങ്ങുമില്ലാതെ വണ്ണം മുന്നണിക്കും സർക്കാരിനുമുള്ളിൽ സിപിഐ മൗനത്തിലാണ്. സിപിഎമ്മിന്റെ ബി ടീമായി മാറുകയാണോ എന്നു തോന്നിച്ച പ്രതികരണങ്ങളും നിലപാടുകളുമാണ് അടുത്തകാലത്തു സിപിഐ നേതൃത്വത്തിൽനിന്നുണ്ടായതെന്ന വിമർശനമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ കണ്ട വാശിയും ഊർജവുമൊന്നും തുടർഭരണകാലത്തു സിപിഐക്കില്ല. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ലഭിച്ച തുടർഭരണത്തിന്റെ നടുക്കം അല്ലെങ്കിൽ അൽഭുതം വിട്ടു മാറിയിട്ടില്ലേ എന്നു സംശയിപ്പിക്കാം പല വിവാദ വിഷയങ്ങളിലും സിപിഐയുടെ മൗനം. എണ്ണം കുറവെങ്കിലും മുന്നണിയിൽ നിർണായക ശബ്ദമായിരുന്നു എക്കാലവും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരുടേത്. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആ ശബ്ദവും ഇടറുന്നോ എന്ന സംശയം ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ പ്രതിഫലനം പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിലുമുണ്ട്. ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലേക്കു കടന്നു കഴിഞ്ഞ സിപിഐയുടെ സമ്മേളനകാലത്ത് ഇതും ചർച്ചയാണ്. രണ്ടാം വരവോടെ അതിശക്തനായ പിണറായിയോ, മൂന്നര ഇരട്ടിയുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ അംഗബലമോ, കേരളാ കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്വാധീനമോ, മുസ്‍ലിം ലീഗിനെ വരെ മുന്നണിയിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ സിപിഎം കാണിക്കുന്ന സാഹസികതയോ, അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ? എന്താണു സിപിഐ നേതൃത്വത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്?



∙ മൗനത്തിലമർന്നു കാനം

സ്വപ്നയുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തെത്തുടർന്നു സർക്കാരിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ സ്വർണക്കടത്തു വിവാദം, സമരക്കാരെ തല്ലിയൊതുക്കിയുള്ള സിൽവർലൈൻ കല്ലിടൽ, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഉയർന്ന കേസുകൾ, മന്ത്രിമാരും എംഎൽഎമാരും സഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും നടത്തിയ വിവാദ പ്രസംഗങ്ങൾ, ലോകായുക്തയുടെ കയ്യും കാലും കെട്ടിയ ഓർഡിനൻസ്... ഇടതുമുന്നണിയിലെ തിരുത്തൽ ശക്തിയെന്നു വിശേഷണമുള്ള സിപിഐ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ഈ വിവാദങ്ങളിലെല്ലാം മൗനത്തിലമരുകയായിരുന്നു. സമരങ്ങളെ ചോരയിൽ മുക്കുന്ന പൊലീസ് നടപടികൾ വലിയ വിമർശനമേറ്റുവാങ്ങിയപ്പോഴും, എക്കാലവും പൊലീസിന്റെ വിമർശകരായ സിപിഐ നേതൃത്വം മൗനം വെടിഞ്ഞില്ല. ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പ്രതികരണങ്ങൾ സിപിഐ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായെന്നു മാത്രം. അപ്പോഴും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിമർശിക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ രാജിയിലേക്കു നയിച്ച ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ആർജവത്തോടെയുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന നടത്താൻ സിപിഐ തയാറായില്ല. അതു സിപിഎം തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു നിലപാട്.

ആനി രാജ (ചിത്രം– മനോരമ).

∙ നേതാക്കളെയും തള്ളി

ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.കെ. ശിവരാമൻ മുതൽ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതിയംഗം ആനി രാജ വരെയുള്ളവരെ ഇക്കാലയളവിൽ സിപിഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. ഇടുക്കിയിൽ സിപിഎമ്മിനെ നിശിതമായി വിമർശിക്കാൻ മടി കാട്ടാത്ത ശിവരാമന്റെ പ്രസ്താവനകൾ പലവട്ടം നേതൃത്വം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. കോവിഡ് കാലത്തു വിപുലമായ സത്യപ്രതിജ്ഞാച്ചടങ്ങ് നടത്തുന്നതിനെ വിമർശിച്ച ദേശീയ നേതാവ് ബിനോയ് വിശ്വത്തെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണു ശാസിച്ചത്. ആനി രാജയുടെ നിലപാട് തള്ളിയതു രണ്ടുവട്ടം. കേരളാ പൊലീസിൽ ആർഎസ്എസുകാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആനി രാജയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ആനി രാജയെ പിന്തുണച്ച ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി.രാജയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുൻകയ്യെടുത്തു. ആർഎസ്എസ് ബന്ധത്തിന്റെയും എസ്ഡിപിഐ ബന്ധത്തിന്റെയുമൊക്കെ പേരിൽ പല പൊലീസുകാർക്കുമെതിരെ സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തതു കേരളം പിന്നീടു കണ്ടു. കെ.കെ.രമക്കെതിരെ നിയമസഭയിൽ അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശം നടത്തിയ എം.എം.മണി എംഎൽഎയെ ആനി രാജ വിമശിച്ചപ്പോഴും ആനിക്കെതിരെയായിരുന്നു സിപിഐ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്. നിയമസഭയിലെ കാര്യം നോക്കാൻ 17 എംഎൽഎമാരുണ്ടല്ലോ എന്നാണു പാർട്ടി സൂചിപ്പിച്ചത്.

∙ എല്ലാം എംഎൽഎമാർ നോക്കിയാൽ മതിയോ?

നിയമസഭയിലെ കാര്യങ്ങൾ എംഎൽഎമാരും മന്ത്രിസഭയിലെ കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിമാരും നോക്കിക്കൊള്ളും എന്നതു സിപിഐയിൽ പുതിയ ശൈലിയാണ്. മന്ത്രിമാരെയും എംഎൽഎമാരെയും സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷിച്ചും തിരുത്തിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും, ഇടപെടേണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുമാണ് എല്ലാ ഭരണകാലത്തും സിപിഐ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കാനത്തിന്റെ വിശ്വാസം കാനത്തെ രക്ഷിച്ചില്ലെന്നു ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് തെളിയിച്ചു. മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ടുവട്ടം പരിഗണനയ്ക്കു വന്ന ഓർഡിനൻസിനെക്കുറിച്ചു പാർട്ടിയെ ധരിപ്പിക്കാനോ, പാർട്ടി നിലപാട് പറയാനോ മന്ത്രിമാർക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഇതേ പാർട്ടി നേതൃത്വം തന്നെ പിന്നീടു വിമർശിച്ചുകണ്ടു. മന്ത്രിമാരെല്ലാം പുതുമുഖങ്ങൾ എന്നതു കാനം രാജേന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറിയായശേഷമുണ്ടായ രീതിയാണ്.

സിപിഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.കെ. ശിവരാമൻ, എം.എം. മണി എംഎൽഎ.

ഇതിൽ കന്നി എംഎൽഎമാർ പോലുമുണ്ട്. പുതുമുഖ മന്ത്രിമാർക്കു വേണ്ട ഉപദേശവും മാർഗനിർദേശവും യഥാസമയം നൽകുന്നതിൽ പാർട്ടി പരാജയപ്പെട്ടോ എന്നു സംശയിപ്പിക്കുന്നതാണു ലോകായ്കുത ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസിലുണ്ടായ വീഴ്ച. ദീർഘകാലം പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും പാർലമെന്റേറിയനും സിപിഎമ്മിലെ അനിഷേധ്യ നേതാവുമായ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു മുൻപിലിരുന്നു സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പുതുമുഖ മന്ത്രിമാർക്കു സങ്കോചമുണ്ടോ എന്നതും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

∙ രണ്ടാമൂഴത്തിൽ കൈവിട്ട ജാഗ്രത

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു പൊലീസീന്റെ അമിത അധികാര പ്രയോഗത്തിൽ വലിയ ജാഗ്രതയാണു സിപിഐ പുലർത്തിപ്പോന്നത്. മജിസ്റ്റീരിയൽ അധികാരത്തോടെ പൊലീസ് കമ്മിഷണറേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ നീക്കത്തിനു കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ തടയിട്ടതു സിപിഐയും അതിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന കാനം രാജേന്ദ്രനുമായിരുന്നു. മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയുടെ പേരിൽ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെതിരെയും ശബ്ദമുയർത്തി. സിപിഎം അനുഭാവികളായ രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാർ കോഴിക്കോട്ട് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും യുഎപിഎ ചുമത്തുകയും ചെയ്തപ്പോഴും സിപിഐ വിമതശബ്ദമായി. സർക്കാരിനെ ഏറ്റവുമധികം പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ എടുത്തുചാടിയുള്ള നടപടികൾ വേണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പലവട്ടം നൽകിയിരുന്നു. കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ മുന്നണിയിലെടുക്കുന്നതിനെ എതിർത്തുപോന്നിട്ട് അയയേണ്ടിവന്നെങ്കിലും, അവരുടെ വരവിനെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെയാണു നോക്കിക്കണ്ട്. മുന്നണിയിൽ രണ്ടാമൻ തങ്ങൾ തന്നെയെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ശ്രമിച്ചു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിനു വിട്ടുകൊടുത്തതിനു പകരമായി ചങ്ങനാശ്ശേരി നൽകാമെന്ന ധാരണ തെറ്റിച്ച സിപിഎമ്മിനു ചുട്ട മറുപടിയും നൽകിയിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, സജി ചെറിയാൻ എംഎഎൽഎ.

സിപിഎമ്മിനു വിട്ടുനൽകാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഏറനാട്, തിരൂരങ്ങാടി സീറ്റുകളിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചാണു സിപിഐ പ്രതിഷേധിച്ചത്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അപ്രതീക്ഷിത വിജയവും അതു പിണറായി വിജയന്റെ ക്രെഡിറ്റിലായതും സിപിഐയെ ദുർബലമാക്കിയെന്നു പ്രവർത്തകർ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ രണ്ടുവട്ടം മാത്രമാണു സർക്കാരിന്റെ അപ്രിയകരമായ ഒരു തീരുമാനത്തിനെതിരെ സിപിഐ നേതൃത്വം പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചത്. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിനായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനു ശുപാർശക്കത്ത് നൽകിയ മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദുവിന്റെ നടപടിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സന്ദർഭം. ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസിനെ എതിർത്തതാണു രണ്ടാമത്തേത്. എന്നാൽ ഇതു രണ്ടും ഇതേ പാർട്ടിക്കു വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങേണ്ടിവന്നു.

സിപിഐ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വെളിയം ഭാർഗവൻ (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ പല ‘ആശാൻ’മാർ, പല ശൈലികൾ

സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലികൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ സിപിഐ സെക്രട്ടറിമാരും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും മുന്നണിയിലും ഭരണത്തിലും അവരുടേതായ ഇടമുണ്ടാക്കിയത്. സെക്രട്ടറിയുടെ ശൈലിയാണ് എപ്പോഴും പാർട്ടിയെ നയിച്ചിരുന്നതും. 1996 മുതൽ 2010 വരെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വെളിയം ഭാർഗവനെ എടുക്കുക. പറയാനുള്ളത് ആരുടെ മു‍ൻപിലും മുൻപിൻ നോക്കാതെ പറയുന്നതായിരുന്നു സ്വഭാവം. പറയുക മാത്രമല്ല, അതു നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. പാർട്ടിക്കു വേണ്ടിയാണ് അതു ചെയ്യുന്നതെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യമാണ് ‘ആശാനെ’ നയിച്ചിരുന്നത്. ആശാൻ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായിരുന്നു ഏതാണ്ടു 14 വർഷക്കാലം കേരളത്തിലെ സിപിഐ.

സിപിഎമ്മിനോട് ആരോഗ്യപരമായി മത്സരിച്ചും ആദ്യമുണ്ടായ പാർട്ടിയാണു ‘വല്യേട്ട’നെന്നു വിശ്വസിച്ചുമാണു വെളിയം നയിച്ചത്. നായനാർ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു രാജ്യസഭാ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കം ഉദാഹരണം. സിപിഐയ്ക്കു പറഞ്ഞുവച്ച സീറ്റിൽ ഏകപക്ഷീയമായി സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, സിപിഐയുടെ സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചാണു വെളിയം തിരിച്ചടിച്ചത്. ഒടുവിൽ സിപിഎമ്മിനു പിൻമാറേണ്ടിവന്നു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിഡിപി ബന്ധത്തിന്റെയും പൊന്നാനി സീറ്റിന്റെയും പേരിൽ വെളിയം ഇടഞ്ഞപ്പോഴും സിപിഎം മുട്ടുമടക്കി. പൊന്നാനിക്കു പകരം വയനാട് സീറ്റ് നൽകേണ്ടിവന്നു. പിഡിപിയുടെ കാര്യത്തിൽ വെളിയം പറഞ്ഞതായിരുന്നു ശരിയെന്നു പിന്നീട് സിപിഎമ്മിനും ബോധ്യപ്പെട്ടു. പിണറായി വിജയൻ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിൽക്കേ ലാവലിൻ കേസിലും സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായം പുറത്തുപറയാൻ വെളിയം മടിച്ചിരുന്നില്ല. വെളിയത്തിനുശേഷം സി.കെ.ചന്ദ്രപ്പനായിരുന്നു സെക്രട്ടറി. ശാന്തനും സൗമ്യനുമെങ്കിലും പാർട്ടിക്കെതിരെ ആരു തിരിഞ്ഞാലും ചന്ദ്രപ്പന്റെ നാവിന്റെ ചൂടറിയുമായിരുന്നു.

സിപിഐ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പൻ.

സിപിഎം സമ്മേളനം നടത്തിപ്പ് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയെ ഏൽപിച്ചെ വിവാദമുണ്ടായ സമയം. വിമർശിച്ച ചന്ദ്രപ്പനെ അന്നത്തെ സിപിഎം സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അൽപനെന്നാണ്. ഉളുപ്പില്ലാത്ത ഭാഷ ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും ഗൗരവമുള്ള രാഷ്‌ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മാന്യമായ ഭാഷയും സംസ്‌കാരം നിറഞ്ഞ സമീപനവുമാണു നല്ലതെന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രപ്പന്റെ മറുപടി. അഹങ്കരിച്ചാൽ ബംഗാളിലെ അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇടക്കിടെ സിപിഎം നേതാക്കളെ ഓർമിപ്പിക്കാനും ചന്ദ്രപ്പൻ ധൈര്യം കാണിച്ചു. പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കാലയളവിൽ മുന്നണി പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിനു വിള്ളലില്ലാതെ നോക്കുമ്പോഴും സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ പന്ന്യനും വിമർശന ശരങ്ങളെയ്തിരുന്നു. വിമർശനവും തിരുത്തലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് ശൈലിയാണെന്ന നിലപാടായിരുന്നു പന്ന്യന്. എന്നാൽ ഭാഷ പ്രകോപനരമാകാതെ നോക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ സർക്കാരിന്റെ നിലനിൽപ് മുന്നണിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ?

കാനം രാജേന്ദ്രനും സിപിഐ നേതൃത്വം ഇപ്പോഴെടുക്കുന്ന സമീപനത്തെ ഈ ചോദ്യം കൊണ്ടാണു സിപിഐയിൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്കു ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 9 സീറ്റിന്റെ കുറവേയുള്ളൂവെങ്കിലും, 17 സീറ്റുള്ള സിപിഐയ്ക്കാണു മുന്നണിയിൽ സിപിഎം ഏറ്റവുമധികം ബഹുമാനവും പരിഗണനയും നൽകുന്നതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. പ്രാദേശികമായി ഭിന്നതകളുണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും സിപിഐയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയോ, അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന നടപടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ സിപിഎം സെക്രട്ടറിയുടെയോ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകാറില്ല. ഓരോ വിവാദത്തിനും രണ്ടു വശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന വിവാദങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതു മുന്നണി മര്യാദയ്ക്കു നിരക്കുന്നതല്ല. ഭരണമുള്ളപ്പോൾ മുന്നണിക്കുള്ളിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ റോൾ നിർവഹിച്ചുപോന്നിരുന്നുവെന്നതു നേരാകാം. പക്ഷേ, കുറേക്കൂടി പോസിറ്റീവും ക്രിയാത്മകവുമായി പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന ദൗത്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും ഇവർ വിശദീകരിക്കുന്നു.

പ്രകടന പത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ മാത്രം കെട്ടുറപ്പുപോരാ, മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പും ആവശ്യമാണ്. അതിനു പക്വതയോടെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. മുന്നണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയെന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ആ പക്വത ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തിനുമേതിനും വഴക്കിടാൻ ഇറങ്ങാറില്ലെങ്കിലും, പ്രതികരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൃതമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി മുന്നണിക്കുള്ളിൽ നടത്തുന്നുണ്ടന്നും കാനം അനുകൂലികൾ പറയുന്നു. സമ്മേളനങ്ങളിലെ ചർച്ചകളിൽ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളുമുയരാം. അതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ചു പാർട്ടിയുടെ ശൈലിയും മാറേണ്ടിവന്നേക്കാം, സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനൊടുവിൽ പുതിയ സെക്രട്ടറി വരുമെങ്കിൽ അടിമുടി മാറ്റമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം.

English Summary: CPI and Kanam Rajendran opts not to criticize CPM over Policy Matters- Analysis