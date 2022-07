ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും; 2,752 പേർക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കി യോഗി സർക്കാർ

ലക്നൗ ‌∙ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലെ പ്രതികൾക്കു ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രതയോടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ. തുടർച്ചയായി രണ്ടാമതും ഭരണത്തിലെത്തിയശേഷം 2022 മാർച്ച് 25 മുതലുള്ള കണക്കുകളാണു തെളിവായി സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടത്.

സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരായി ലൈംഗികാക്രമണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത 2,752 പ്രതികളെ കുറ്റവാളികളായി കണ്ടെത്തുകയും ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും കോടതികളിലും നിരന്തരം ഫലപ്രദമായി ഇടപെട്ടാണു ‌നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായതെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അവകാശപ്പെട്ടു.

കുറ്റവാളികളിൽ 328 പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം, 594 പേർക്കു 10 വർഷത്തിലേറെ തടവ്, 1834 പേർക്ക് 10 വർഷത്തിൽ താഴെ തടവ് എന്നിങ്ങനെ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കി. ഈ വർഷം മാർച്ച് 25നും ജൂലൈ 16നും ഇടയിലെ കണക്കാണു സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടത്. എൻ‌ഐഎ ഡപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തൻസീൽ അഹമ്മദിനെയും ഭാര്യ ഫർസാന ഖാതൂനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഗുണ്ടാനേതാവ് മുനീർ അഹമ്മദിനും സഹായി റയ്യാനും വധശിക്ഷയാണു ലഭിച്ചതെന്നും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡിഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അവനിഷ് അവസ്തി പറഞ്ഞു. 2016 ഏപ്രിലിലായിരുന്നു കൊലപാതകം.

ഗുണ്ടകൾക്കും അക്രമികൾക്കും എതിരെ സർക്കാർ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാലയളവിൽ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചതിനു 892 പേർക്കെതിരെയാണു പോക്സോ കേസ് ചുമത്തിയതെന്ന് അഡിഷനൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അശുതോഷ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. ഇവരിൽ 145 പേർക്കു ജീവപര്യന്തവും 291 പേർക്കു 10 വർഷത്തിലേറെ തടവും 456 പേർക്കു 10 വർഷത്തിൽ താഴെ തടവുശിക്ഷയും ലഭിച്ചു.

സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമണ കേസുകളിൽ 1,864 പ്രതികളാണു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ 184 പേർക്കു ജീവപര്യന്തം, 303 പേർക്ക് 10 വർഷത്തിലേറെ തടവ്, 1378 പേർക്ക് 10 വർഷത്തിൽ താഴെ തടവ് എന്നിങ്ങനെയാണു ശിക്ഷ ലഭിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

