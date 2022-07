രാത്രി ആ പടക്കം പൊട്ടിയിട്ട് നാണക്കേടിന്റെ 23 ദിവസങ്ങള്‍: പ്രതിയാര്, സുകുമാരക്കുറുപ്പ് 2.0?

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനും പൊലീസിനും സിപിഎമ്മിനും നാണക്കേടിന്റെ 23 ദിവസങ്ങള്‍. സിപിഎം സംസ്ഥാന ഓഫിസായ എകെജി സെന്ററിനു നേരെ സ്‌ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞ് 23 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും പ്രതിയെ പിടിക്കാനാകാതെ ഇരുട്ടില്‍തപ്പി പൊലീസ്. പ്രതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചനയും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നത്. ആക്രമണത്തില്‍ സിപിഎമ്മിനുള്ള പങ്കു മറച്ചുവയ്ക്കാനാണ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുമ്പോഴും പൊലീസിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സിപിഎം നേതാക്കള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്. സംഭവം നടന്ന ദിവസം നിരവധി തവണ എകെജി സെന്റര്‍ വഴി സ്‌കൂട്ടറില്‍ കടന്നുപോയ ആളിനെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിക്കാരനാണെന്നു വ്യക്തമായതോടെ തുടരന്വേഷണം ഉണ്ടായില്ല. അന്നേദിവസം 12 തവണ ഇയാള്‍ നഗരത്തിലെ സിപിഎം നേതാവുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചെന്നും അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായിരുന്നു.

ജൂണ്‍ 30 രാത്രി 11.25നാണ് എകെജി സെന്ററിന്റെ മുഖ്യകവാടത്തിനു സമീപത്തുള്ള ഹാളിന്റെ ഗേറ്റിലൂടെ സ്‌ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞത്. 25 മീറ്റര്‍ അകലെ 7 പൊലീസുകാര്‍ കാവല്‍നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ കുന്നുകുഴി ഭാഗത്തുനിന്ന് ബൈക്കിലെത്തിയ ആളാണ് സ്‌ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞത്. നൂറിലധികം സിസിടിവി ക്യാമറകള്‍ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു. 250ല്‍ അധികം ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്തു. അയ്യായിരത്തില്‍ അധികം മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചു. ആകെ കണ്ടെത്താനായത് രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍- ചുവന്ന സ്‌കൂട്ടറിലാണ് അക്രമി എത്തിയത്, ഡിയോ സ്‌കൂട്ടറാണ്. ഇതല്ലാതെ അന്വേഷണം ഒരിഞ്ചു മുന്നോട്ടു പോയിട്ടില്ല. തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ പ്രധാന സ്ഥലത്ത്, പൊലീസ് കാവല്‍ ഉള്ളപ്പോള്‍ നടന്ന സംഭവത്തിനെപ്പറ്റി ഒന്നും കണ്ടെത്താനാകാത്തത് പൊലീസ് സേനയ്ക്കു നാണക്കേടായി. സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു പങ്കുള്ളതിനാലാണ് പ്രതിയെ പിടിക്കാത്തതെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപം.

ലഭിച്ച സിസിസിടി ദൃശ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് സ്‌കൂട്ടറിന്റെ നമ്പര്‍ കിട്ടിയില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് അവകാശവാദം. വീടുകളില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്കു തെളിച്ചമില്ലായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. നഗരത്തില്‍ പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകളാകട്ടെ പലതും പണിമുടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ദൃശ്യങ്ങള്‍ കിട്ടാതായതോടെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍തന്നെ അന്വേഷണം വഴിമുട്ടി. സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ സിപിഎമ്മിനെതിരെ പോസ്റ്റിട്ടവരെയും ചില കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെയുമെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്‌തെങ്കിലും അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുപോയില്ല. അക്രമി വന്നതു ഡിയോ സ്‌കൂട്ടറിലാണെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയതോടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ മോഡല്‍ സ്‌കൂട്ടറുകളുടെ ഉടമകള്‍ക്കാണ്. വാഹന ഷോറൂമുകളില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇത്തരം സ്‌കൂട്ടര്‍ ഉടമകളെ ചോദ്യം ചെയ്‌തെങ്കിലും ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. ദീപാവലിക്കു പടക്കം വിറ്റ കടകള്‍ക്കായിരുന്നു അടുത്ത 'അടി'. അക്രമിക്കു പടക്കം വിറ്റോ എന്നറിയാന്‍ കടയുടമകളെ ചോദ്യം ചെയ്‌തെങ്കിലും എകെജി സെന്റര്‍ അക്രമി അജ്ഞാതനായി തുടര്‍ന്നു.

എറിഞ്ഞത് സാധാരണ പടക്കമാണെന്നാണ് ഫൊറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സാധാരണ പടക്കത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലുമിനിയം പൗഡര്‍, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈറ്റ് എന്നിവയുടെ അംശം കണ്ടെത്തി. അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പ്രതികളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ ജി.സ്പര്‍ജന്‍ കുമാര്‍ ഐപിഎസ് പറഞ്ഞു. കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയായ സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെയും ഇതുവരെ പിടിക്കാനായിട്ടില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് എല്‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനറുടെ പ്രതികരണം. അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചതായാണ് പൊലീസ് സേനയില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

English Summary: It's about a month, still have no clue about who attacked AKG Centre