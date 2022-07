500ന് മുകളിലുള്ള ബിൽ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഓൺലൈനായി; നീക്കവുമായി കെഎസ്ഇബി

തിരുവനന്തപുരം ∙ 500 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ മാത്രം അടയ്ക്കണമെന്ന നിർദേശം നടപ്പിലാക്കാനൊരുങ്ങി കെഎസ്ഇബി. ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ, 500 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ബില്ലുകൾ മൂന്നു ബില്ലിങ് സർക്കിൾവരെ പണമായി സ്വീകരിക്കാനും നിർദേശം നൽകി. ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിലേക്കു മാറാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ആറു മാസത്തെ സാവകാശം ലഭിക്കും.

ഓൺലൈൻ വഴി ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുന്നത് 50 ശതമാനത്തിലും താഴെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ നടപടി. എല്ലാത്തരം ബില്ലുകളും ഓൺലൈൻ വഴി സ്വീകരിക്കാൻ ഊർജ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിലാണ് 500 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ബില്ലുകൾ ഓൺലൈൻവഴി മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നത്. കൗണ്ടറുകളിൽ പണം അടയ്ക്കാൻ എത്തുന്നവരോട് പണം സ്വീകരിച്ചശേഷം ഓൺലൈൻ വഴി ബില്ലടയ്ക്കാൻ ബോധവൽക്കരണം നടത്തണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെഎസ്ഇബിയിലെ അധിക തസ്തികകൾ കുറയ്ക്കണമെന്നു വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ക്യാഷ് കൗണ്ടറുകളിലെ തസ്തികകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഓൺലൈൻ വഴി പണമടയ്ക്കുന്നതു നിർബന്ധമാക്കുന്നതെന്നു സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾ കൂടിയ സെക്‌ഷനുകളിൽ രണ്ടു ഷിഫ്റ്റുകളായാണു ക്യാഷ് കൗണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്കു 2 മണിവരെയും, 2 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെയും. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 3 വരെയുള്ള സിംഗിൾ ഷിഫ്റ്റ് നടപ്പിലാക്കാനാണ് തീരുമാനം.

അതേസമയം, 500 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ ക്യാഷ് കൗണ്ടറുകളിൽ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണം തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണെന്നു കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു. ഓൺലൈൻ പേമെന്റ് പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽത്തന്നെ എല്ലാ വൈദ്യുതി വിതരണ യൂട്ടിലിറ്റികളുടെയും നയമാണ്. ഊർജ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെഎസ്ഇബിയുടെ ഓൺലൈൻ പേമെന്റ് 50 ശതമാനത്തിൽ കുറവാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് 500 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ബിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഉപഭോക്താക്കൾ കൗണ്ടറിലെത്തുമ്പോൾ പണം കൗണ്ടറിലൂടെ സ്വീകരിക്കുകയും ഓൺലൈനായി പണമടയ്ക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന നിർദേശമുണ്ടായത്– കെഎസ്ഇബി വ്യക്തമാക്കി.

