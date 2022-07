‘സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് വിചാരണ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റരുത്’; ഹർജിയുമായി ശിവശങ്കർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിന്റെ വിചാരണ കർണാടകയിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന ഇഡിയുടെ ആവശ്യത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ തടസ്സഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു. ഇഡിയുടെ അപേക്ഷയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവ് പുറപ്പടുവിക്കുന്നതിനു മുൻപു തന്റെ വാദം കേൾക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ ശിവശങ്കറെ രക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും പൊലീസും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കോടതി മാറ്റാൻ ഇഡി അപേക്ഷ നൽകിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എതിരെ കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകിയ രഹസ്യമൊഴിയുടെ പകർപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാം എന്നും ഇഡി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസം ആറിനാണ് 59 പേജുള്ള ഹർജി ഇഡി ഫയല്‍ ചെയ്തത്. നയതന്ത്ര ചാനല്‍ വഴിയുള്ള സ്വർണക്കടത്ത് കേസിന്‍റെ വിചാരണ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

വിചാരണാനടപടികൾ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ തുടങ്ങാനിരിക്കെയായിരുന്നു ഇഡിയുടെ നിർണായക നീക്കം. അന്വേഷണത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. കേസിൽ പ്രതിയായ ഏറെ സ്വാധീനമുള്ള ഉന്നതനു വേണ്ടിയാണിത്. സ്വപ്നയുടെ മൊഴി മാറ്റിക്കാനും സമ്മർദമുണ്ട്. വിസ്താരം കേരളത്തിൽ നടന്നാൽ സ്വാധീനമുളള ഉന്നതർ തടസ്സമുണ്ടാക്കും. വ്യാജ തെളിവുകളുണ്ടാക്കി വിചാരണ അട്ടിമറിച്ചേക്കുമെന്നും ഹർജിയിൽ ഇഡി ആരോപിച്ചു.

English Summary: M Sivasankar submitted petition in Supreme Court against ED's move to transfer Gold Smuggling case trail outside Kerala