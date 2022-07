മായം പരിശോധന മയത്തിലാക്കി; പിഴത്തുകയും വേണ്ട: മയങ്ങി മയങ്ങി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ്!

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ മായം അടക്കമുള്ളവ പരിശോധിക്കേണ്ട സംസ്ഥാനത്തെ 3 ലാബുകളും ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശോധന നടത്താൻ പ്രാപ്തമല്ലേ ? അല്ലെന്നു പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല. കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലാണ്. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കു മനംപുരട്ടിയേക്കാം. വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന തന്നെ തീരെക്കുറവ്. അതേ സമയം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയില്ല. പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പിഴ സംഖ്യ കോടിക്കണക്കിനു രൂപയാണ്. വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ, മനഃപൂർവമായ കാലതാമസം, അങ്ങനെ പോകുന്നു റിപ്പോർട്ട്. 2016 മുതൽ 5 വർഷത്തെ കണക്കുകളും രേഖകളുമാണു സിഎജി പരിഗണിച്ചത്. ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ മോശമായാൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന് പരാതി നൽകാം. ആ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന് അജീർണം ബാധിച്ചാൽ ആരോടു പരാതി പറയും ?



∙ പരിശോധന പേരിനു മാത്രം, ആർക്കു വേണ്ടി ?

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിലും ഭക്ഷ്യ സാംപിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലും അവ ലബോറട്ടറികളിൽ പരിശോധിപ്പിക്കുന്നതിലും വീഴ്ച. സിഎജി പരിഗണിച്ച 32,268 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 8,453 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് 5 വർഷത്തിനിടെ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന നടന്നത്. ഇത്, 26% മാത്രമാണ്. പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും വീഴ്ചയുണ്ട്. 4 ജില്ലകളിലെ 400 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 119 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് 5 വർഷത്തിനിടെ ഒരു തവണയെങ്കിലും പരിശോധന നടന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കടകളിൽ (വാർഷിക വിറ്റുവരവ് 12 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ളവ) പരിശോധന തീരെക്കുറവാണ്. നിയമലംഘകരിൽ നിന്നു പിഴ ഈടാക്കുന്നതിലും ശിക്ഷ നൽകുന്നതിലും കടുത്ത അനാസ്ഥയുണ്ട്.

∙ ഉൽപ്പന്നം ജൈവമാണ്, പക്ഷേ ലൈസൻസില്ല

ലൈസൻസ് ആവശ്യമുള്ള പല കേറ്ററിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നിലവിൽ റജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമാണുള്ളത്. ഇത് വൻ തോതിൽ വരുമാന നഷ്ടത്തിനിടയാക്കി. ജൈവ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസില്ല. സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ പദവിയുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളും അക്കാര്യം മറച്ചു വച്ച്, കുറഞ്ഞ ലൈസൻസ് ഫീസ് അടച്ചതും വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനിടയാക്കി. വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലാതെ പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടുക്കി തൊടുപുഴയിൽ മത്സ്യക്കടയിൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ പാലായാലും കണക്കു വേണ്ടേ ?

പാലും പാലുൽപന്നങ്ങളും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്നാണു നിയമം. സിഎജി പരിഗണിച്ച 85 ഉൽപാദകരിൽ 7 പേർ മാത്രമാണ് അർധവാർഷിക റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവരിൽ നിന്ന് പ്രതിദിനം 100 രൂപ കണക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കാമെന്നാണു നിയമമുണ്ടെങ്കിലും നടപടിയൊന്നുമെടുത്തിട്ടില്ല. ഈയിനത്തിൽ സർക്കാരിനുണ്ടയതു കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ്. പാലും പാലുൽപന്നങ്ങളും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്നാണു നിയമം. സിഎജി പരിഗണിച്ച 85 ഉൽപാദകരിൽ 7 പേർ മാത്രമാണ് അർധവാർഷിക റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവരിൽ നിന്ന് പ്രതിദിനം 100 രൂപ കണക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കാമെന്നാണു നിയമമുണ്ടെങ്കിലും നടപടിയൊന്നുമെടുത്തിട്ടില്ല. ഈയിനത്തിൽ സർക്കാരിനുണ്ടയതു കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ്. സിഎജി റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ വച്ച്, സംസ്ഥാനമാകെയുളള കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 കോടിയോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണുള്ളത്.

∙ പിഴയിടും പക്ഷേ പിരിച്ചെടുക്കില്ല

വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയാൽ പിഴയിട്ടാലും പിരിച്ചെടുക്കാൻ ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിന് മടിയാണ്. ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ കണ്ണടയ്ക്കൽ. 2016-2021നും ഇടയിൽ നോട്ടിസ് നൽകിയ 4.40 കോടി രൂപയുടെ പിഴയിൽ 1.88 കോടി രൂപ ഇതുവരെ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയിട്ടു നോട്ടിസ് നൽകാത്ത കേസുകളും ധാരാളം. 4 ജില്ലകളിൽ നിന്നു മാത്രം 68.16 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇത്തരം കേസുകളാണു കണ്ടെത്തിയത്. ഹാനികരമായ ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണമെന്നാണു നിയമം. നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തി, 14 ദിവസത്തിനകം പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതിക്കായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മിഷണർക്കു ഫയൽ സമർപ്പിക്കണം. എന്നാൽ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മിഷണർ ഓഫിസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള 18 കേസുകളിൽ 16 എണ്ണത്തിലും പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ വൈകിപ്പിച്ചു. ഒരു മാസം മുതൽ 10 മാസം വരെ വൈകിപ്പിച്ച കേസുകളുണ്ട്. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മിഷണറേറ്റിന്റെ അതേ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെയാണു ജില്ലാ ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരിശോധന നടത്തിയ മറ്റ് 3 ജില്ലകളിൽ കാലതാമസം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ജീവനക്കാരില്ലാത്തതാണു കാലതാമസത്തിനു കാരണമത്രേ.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

∙ ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ലേ ?

നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിന്റെ കണ്ണിലില്ല. രേഖയിലുമില്ല. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫാക്ടറീസ്, ജിഎസ്ടി തുടങ്ങിയ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുടെ രേഖകളിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പലതും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ രേഖകളിൽ കാണാനില്ല. പല അറവുശാലകളും വകുപ്പിന്റെ രേഖകളിലില്ല.

വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലാതെ പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകി. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കാൻ പ്രാഥിമാകാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മിഷണർ ഇതുവരെ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടില്ല. വകുപ്പിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉപദേശകസമിതി, ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവിറക്കാൻ 2019ൽ തീരുമാനിച്ചതാണ്.

∙ ഇ കോളി പരിശോധിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ലാബുകളോ ?

മീൻ, മാംസം, മുട്ട, പച്ചക്കറികൾ, പാൽ, പാലുൽപന്നങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ കണ്ടേക്കാവുന്ന ഇ കോളി 0157, കൊറോണോബാക്ടർ, ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ബോട്ടുളിനം തുടങ്ങിയ ബാക്ടീരിയകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ 3 ലാബുകളിലുമില്ല. നവജാത ശിശുക്കളിൽ മരണത്തിനു വരെ കാരണമായേക്കാവുന്ന ബാക്ടീരിയയാണു കൊറോണോബാക്ടർ. എഫ്എസ്എസ്എഐ നിശ്ചയിച്ച 23 മൈക്രോബയോളജിക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവ. അനലിസ്റ്റ്സ് ലാബിൽ 18 എണ്ണവും എറണാകുളത്ത് 11 എണ്ണവും കോഴിക്കോട്ട് 13 എണ്ണവും പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനമേയുളളു. സംസ്ഥാനത്തെ 3 സർക്കാർ ലാബുകൾക്കും എൻഎബിഎല്ലിന്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ, ചില പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പരിശോധനയ്ക്കുള്ളതു മാത്രമാണ്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ചേർക്കുന്ന മുഴുവൻ ഘടകങ്ങളും പരിശോധിക്കാനുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ 3 ലാബുകൾക്കുമില്ല. ഇത്, പരിശോധനാഫലത്തിന്റെ നിയമസാധുതയില്ലാതാക്കും.

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് അധികൃതർ കാസർകോട്ട് നടത്തിയ പരിശോധന (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ സോറി, ഞങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കുറവാണ്

പാലിന്റെ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച് 33 മുതൽ 99 മാനദണ്ഡങ്ങളാണു പരിശോധിക്കേണ്ടത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവ. അനലിസ്റ്റ്സ് ലാബിൽ 7–8 മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാത്രമാണു പരിശോധിക്കുന്നത്. എറണാകുളത്തെ റീജനൽ അനലിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ 4 മുതൽ 8 വരെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാത്രം പരിശോധിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്ടെ റീജനൽ ലാബിൽ 7 മുതൽ 42 വരെ മാനദണ്ഡങ്ങളും.

3 ലാബുകളിലുമായി 5 വർഷത്തിനിടെ പരിശോധിച്ച 2,769 പാൽ സാംപിളുകളിൽ‍ 2,442 എണ്ണവും ശുദ്ധമാണെന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. ഇതാകട്ടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്എസ്എസ്എഐ) നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന പരിശോധന നടത്താതെയാണ്. 2020–21ൽ 3 ലാബുകളിലെ 130 ഭക്ഷ്യ സാംപിൾ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ സിഎജി പരിശോധിച്ചു. ഇതിൽ, പരിശോധിക്കപ്പെട്ട 1425 മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ 706 എണ്ണവും എൻഎബിഎൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തവയാണ്. 3 ലാബുകളിലെയും മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിന് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലെന്നു ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മിഷണർ സമ്മതിച്ചു.

നേരിട്ടു സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്ന വിധം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിലും സംഭരണികളിലും കുടിവെള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്നതു കണ്ടെത്താൻ ജില്ലാ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പേരാമ്പ്രയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിന്ന്.

∙ പമ്പയിൽ ലാബു വേണ്ടേ

ലക്ഷക്കണക്കിനു ഭക്തജനങ്ങളെത്തുന്ന ശബരിമലയിലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധന സംവിധാനങ്ങളിൽ പോരായ്മയുണ്ടെന്നു സിഎജി റിപ്പോർട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രധാനമായും ശബരിമലയിലെ വഴിപാട് സാധനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനാണു പത്തനംതിട്ടയിൽ 1998ൽ ജില്ലാ ഫു‍ഡ് ടെസ്റ്റിഹ് ലാബ് തുടങ്ങിയത്. വഴിപാട് സാധനങ്ങളും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും പരിശോധിക്കാനായി പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തിലും ലാബുകൾ തുടങ്ങി. പത്തനംതിട്ടയിലെ ജില്ലാ ലാബിന് ഇതുവരെ എൻഎബിഎൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എഫ്എസ്എസ്എഐ അംഗീകാരവുമില്ല. പമ്പ, നിലക്കൽ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി 5 വർഷത്തിനിടെ 807 സാംപിളുകളാണു പത്തനംതിട്ടയിലെ ജില്ലാ ലാബിൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയത്. 685 എണ്ണം തൃപ്തികരമെന്നും 122 എണ്ണം തൃപ്തികരമല്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടും പമ്പയിലെ ലാബിന്റെ വികസനത്തിന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മിഷണർ ഒരു നടപടിയുമെടുത്തില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

∙ പരിശോധന എങ്ങനെ വേണം ?

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ ലാബുകളിൽ നടക്കുന്നത് പേരിനുള്ള പരിശോധനയാണോ. സിഎജിയുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. ഭക്ഷ്യവസ്തു പരിശോധനാ ലാബുകൾക്ക് നാഷനൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിങ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ ലാബറട്ടറീസിന്റെയോ(എൻഎബിഎൽ) മറ്റേതെങ്കിലും ദേശീയ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഏജൻസിയുടെയോ അക്രഡിറ്റേഷൻ വേണമെന്നാണു ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം പറയുന്നത്. സാംപിളുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിയമത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ നിറം, രുചി കൂട്ടാനും കേടാകാതിരിക്കാനും ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ, വൃത്തി, ലേബലിങ്, വിഷവസ്തുക്കൾ, അവശിഷ്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഏതൊക്കെയെന്നും ഇവയുടെ അനുവദനീയമല്ലാത്ത അളവുകൾ, ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നിയമത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. പാൽ, പാലുൽപന്നങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം, ചായ, കാപ്പി, വിവിധയിനം എണ്ണകൾ, ബേക്കറി ഉൽപന്നങ്ങൾ, കുപ്പിവെള്ളം, മത്സ്യം, മാംസം, നിയമത്തിനു കീഴിൽ വരുന്ന മറ്റ് ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സംസ്ഥാനത്ത് 3 ലാബുകളിൽ പരിശോധിപ്പിക്കാം.

