ധർമപുരിയില്‍ മലയാളികളെ കൊന്ന് ക്വാറിയില്‍ തള്ളി: 2 പേര്‍ അറസ്റ്റിൽ

സേലം∙ തമിഴ്നാട് ധർമപുരിയില്‍ മലയാളികളെ കൊന്നു ക്വാറിയില്‍ തള്ളിയ കേസില്‍ രണ്ടുപേര്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍. സേലം സ്വദേശികളായ പ്രഭാകരന്‍‍, ലക്ഷ്മണന്‍ എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റാണു ധര്‍മപുരി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇറിഡിയം ഇടപാടിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിലാണു കൊച്ചി വരാപ്പുഴ സ്വദേശി ശിവകുമാര്‍ വിശ്വനാഥൻ, തിരുവനന്തപുരം കുന്നുകുഴി സ്വദേശി നെവില്‍ ഗ്രിഗറി ബ്രൂസ് എന്നിവർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണു നിഗമനം.

കൊല്ലപ്പെട്ട ഇരുവരുമായി സേലത്തെ ഹോട്ടലില്‍ പ്രതികള്‍ കലഹിച്ചതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തതാണു കേസിൽ നിര്‍ണായകമായത്. സംഘത്തിലെ നാലുപേര്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം ചെങ്കോട്ടയിലെ ജില്ലാ കോടതിയില്‍ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. സേലം, ഗോപിചെട്ടിപാളയം സ്വദേശികളാണു കീഴടങ്ങിയത്.

ഇറിഡിയം വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളാണു കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നു സംശയിക്കുന്നതായി ധർമപുരി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കലൈസെൽവൻ അറിയിച്ചു. 19നു രാവിലെ പെരിയല്ലി വനമേഖലയോടു ചേർന്ന റോഡരികിലാണ് വിശ്വനാഥനെയും നെവിലിനെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

