റോഡിൽനിന്ന് കിട്ടിയ ബാഗിൽ 45 ലക്ഷം; കയ്യോടെ പൊലീസിന് കൈമാറി, കയ്യടി!

റായ്പുർ ∙ റോഡിൽനിന്നു കിട്ടിയ 45 ലക്ഷം രൂപ അടങ്ങിയ ബാഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ട്രാഫിക് പൊലീസ് ഉദ്യോസ്ഥൻ. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ നവ റായ്പുരിലെ ട്രാഫിക് കോൺസ്റ്റബിൾ നിലംബർ സിൻഹയാണ് രാവിലെ മനാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ബാഗ് കണ്ടെത്തിയത്. ബാഗ് തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 2000, 500 നോട്ടുകളടങ്ങിയ 45 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു.



പിന്നാലെ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരമറിയിക്കുകയും ബാഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി മനാ സ്റ്റേഷനിലെ അഡിഷനൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സുഖാനന്ദൻ റാത്തോഡ് പറഞ്ഞു. പണത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

