ആലപ്പുഴ∙ മകനൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ കെഎസ്ആർടിസി ബസിടിച്ച് അച്ഛൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ബസ് ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാന്‍ ശുപാര്‍ശ. ഡ്രൈവറുടേത് അശ്രദ്ധവും അലക്ഷ്യവുമായ ഡ്രൈവിങ്ങെന്നു മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് നല്‍കി. ഡ്രൈവർ ചേർത്തല പാണാവള്ളി കൊച്ചുതറ വീട്ടിൽ കെ.വി.ശൈലേഷിന് ആലപ്പുഴ ആർടിഒ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, അപകട സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ പരിശോധന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് നടപടി.

വിജിലൻസ് വിഭാഗം നടത്തിയ പ്ര‍ാഥമികാന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെ.വി.ശൈലേഷിനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നൽകാനും കെഎസ്ആർടിസി സിഎംഡിക്കു മന്ത്രി ആന്റണി രാജു നിർദേശം നൽകി. അപകടത്തിൽ തെറ്റ് കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവറുടെ ഭാഗത്താണെന്ന ആരോപണം ശരിവയ്ക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണു മന്ത്രിയുടെ നടപടി. കരളകം കണ്ണാടിച്ചിറ വീട്ടിൽ മാധവൻ ആചാരിയാണ് (73) മരിച്ചത്. ഡ്രൈവർക്കെതിരെ സൗത്ത് പൊലീസ് മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുത്തു. പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.05ന് ജനറൽ ആശുപത്രി ജംക്‌ഷനു സമീപമായിരുന്നു അപകടം. കോട്ടയത്തുനിന്ന് ആലപ്പുഴയിലേക്കു വന്ന ആലപ്പുഴ ഡിപ്പോയിലെ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബസ്, അതേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. റോഡിന്റെ ഇടതു വശം ചേർന്നു പോകുകയായിരുന്ന ബസ് പെട്ടെന്ന് വലത്തേക്കു തിരിക്കുകയും അതേ സ്പീഡിൽ വീണ്ടും ഇടത്തേക്ക് വെട്ടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നു സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമാണ്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലേക്കു തെറിച്ചു വീണ മാധവൻ ആചാരിയുടെ മുകളിലൂടെ ബസിന്റെ പിൻചക്രം കയറി ഇറങ്ങുന്നതും ദ‌ൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചിരുന്ന മകൻ ഷാജിക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

